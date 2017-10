Buscas por documentos na prefeitura deve continuar nos próximos dias

Operação da Polícia Civil na última segunda-feira

analisou milhares de documentos da contabilidade

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Polícia Civil deve continuar nos próximos dias o trabalho de analisar documentos da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, mais uma etapa da investigação que apura o desvio de milhões dos cofres públicos num esquema que era operado pela ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa. Na última segunda-feira, 9, com autorização da Justiça, os três delegados e toda a equipe da Polícia Civil passaram o dia no prédio da prefeitura verificando documentos. Muitos foram levados e uma parte já foi devolvida. A polícia não informou quais os documentos que estão sendo procurados, uma vez que todos os seis inquéritos que apuram o crime estão sob sigilo.

A operação de segunda-feira, 9, começou às 10h da manhã, quando os delegados Renato Mardegan, Valdir Alves de Oliveira e Isabel Bertoldi chegaram ao prédio da prefeitura com mandados judiciais de busca e apreensão. Além de investigadores, até escrivães da Central de Polícia Judiciária participaram da ação. Segundo o delegado Mardegan, as buscas foram solicitadas à Justiça pela Polícia Civil. Ele admitiu que documentos previamente determinados estão sendo buscados.

Além do prédio da prefeitura, foram vistoriados outros locais onde estão arquivados documentos da contabilidade municipal. Um deles é o prédio ao lado da prefeitura, onde era a residência do ex-prefeito Onofre Rosa de Oliveira e que foi alugada pelo município. No local, uma empresa especializada faz levantamentos contábeis há vários meses, tentando apurar o valor total desviado dos cofres públicos.

A chegada da polícia assustou os servidores da prefeitura. Toda a equipe da secretaria de Finanças foi convidada a se retirar das dependências, cujas mesas foram ocupadas por policiais. Até alguns corredores foram improvisados com mesas para o trabalho dos investigadores.

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) chegou ao prédio quando a polícia já havia ocupado várias repartições para analisar documentos. Ele autorizou o fechamento do guichê de atendimento ao público e permaneceu em seu gabinete.

A imprensa não pode acompanhar o trabalho da Polícia Civil. Às 12h, quando a porta lateral ainda estava aberta, o secretário de Administração, Maurício Corrêa, pediu aos profissionais que deixassem o prédio.

Nos próximos dias, o trabalho da Polícia Civil vai continuar, sem prazo para terminar. “Se for necessário, vamos trazer colchões e ficaremos compulsando documentos dia e noite”, brincou o delegado na manhã do primeiro dia de operações.

Busca é por provas

de outros envolvidos

Suspense cerca a operação na prefeitura

Tudo indica que os documentos procurados pela Polícia Civil no prédio da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo estão relacionados aos recentes depoimentos da ex-tesoureira Sueli Feitosa. Afinal, durante a semana que antecedeu as buscas, a principal suspeita de operar o esquema criminoso de desvio de dinheiro público falou quase 20 horas em três depoimentos à polícia, um deles na Delegacia Seccional de Ourinhos.

O delegado Renato Mardegan não confirma, mas também não desmente esta possibilidade. “São diligências que tiveram origem em informações colhidas durante os últimos dez meses de investigações. Em algum momento estas buscas iriam acontecer”, explicou.

De acordo com o delegado, o número de policiais que participaram da operação foi grande devido ao volume de documentos a serem analisados. “São muitos documentos a serem rastreados. Com uma equipe grande, eu pulverizo o trabalho, já que todos sabem o que deve ser procurado. Se fossem apenas três ou quatro policiais, nós ficaríamos 20 dias na prefeitura. Com uma equipe maior, o trabalho é mais rápido”, explicou.

O objetivo é conseguir provas que confirmem a participação de outras pessoas no esquema criminoso operado por Sueli Feitosa. Estima-se que pelo menos R$ 7 milhões foram desviados pela ex-tesoureira durante as três últimas administrações, incluindo a atual.

O delegado Mardegan, contudo, disse que nenhum dos envolvidos ou indiciados tem conhecimento do que está sendo buscado. “Somente nós da polícia sabemos o que interessa para a investigação”, afirmou.

Presa durante mais de quatro meses, Sueli confessou o crime, mas garante que o valor desviado é muito menor. Ela citou nomes de possíveis envolvidos no esquema, como o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), o ex-secretário Ricardo Moral e o atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez.

Entrevista de Sueli

O delegado Renato Mardegan também admitiu que a entrevista coletiva de Sueli Feitosa, concedida à imprensa no último dia 5, não trouxe novidades. No entanto, ressaltou que isto já era aguardado. “Foi uma entrevista com conteúdo já esperado, pois ela sabe o que pode ou não falar. Então, não nos saltou aos olhos nada de especial”, disse.