Festas em dois bairros reuniram mais de 1.000 crianças no feriado

Almoços e brinquedos divertiram crianças

e adultos nas vilas Divineia e Bom Jardim

Duas tradicionais festas reuniram centenas de pessoas no feriado de quinta-feira, 12, o “Dia das Crianças”. Os eventos também tiveram cunho religioso, já que no mesmo dia comemorou-se o Dia de Nossa Senhora Aparecida. As duas festas são realizadas há muitos anos e costumam ser aguardadas com expectativa pelas crianças dos bairros. Neste ano, o almoço foi antecipado devido ao calor.

A festa mais antiga aconteceu na vila Bom Jardim e é organizada pela família de Geralda dos Reis Fernandes, que morreu em 2006. Ela promovia o evento há décadas e chegou a ser homenageada com o título de cidadã santa-cruzense. Morreu pouco antes de receber o título em sessão solene.

Mas a família manteve a tradição. Neste ano, segundo a sobrinha Cleuma de Jesus Cardoso, mais de 200 pessoas da vila Bom Jardim e outros bairros participaram do almoço. “Nós resolvemos servir mais cedo porque o cardápio inclui maionese e o calor estava muito forte”, explicou.

Os produtos são fruto de doações da comunidade. Mas também não faltaram brinquedos para as dezenas crianças, que ficaram na rua até o início da noite.

Festa na Divineia

Na vila Divineia, a festa do Dia das Crianças é organizada pela cozinheira Tânia Lourenço, 40, há exatos 14 anos. Na verdade, o almoço foi idealizado por um amigo que ela começou a ajudar. “Eu percebi a alegria das crianças e esvaziei a minha dispensa. Combinamos que, no ano seguinte, a festa seria para o bairro todo”, contou.

O amigo, entretanto, não conseguiu se livrar do vício das drogas e está preso. Tânia, então, manteve a festa com apoio da comunidade da vila. Na cozinha, por exemplo, além de vizinhos, trabalham a mãe Neusa Lourenço, irmãs e sobrinhas. “É uma bênção”, diz Neusa, “pois ninguém achava que ia dar nada e a festa cresceu a cada ano”.

Tânia conta que nunca teve a oportunidade de participar de festas semelhantes durante a infância. “Hoje é um privilégio poder realizar o sonho de muitas crianças”, conta.

Na quinta-feira, por exemplo, quase 1.000 pessoas passaram pela rua Nego Maria, onde uma imensa mesa serviu os alimentos. Os voluntários acordam às 3h da madrugada para que tudo seja organizado. Até os enfermeiros do Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — colaboram na distribuição de brindes.

Tânia, que hoje é faxineira da Santa Casa de Misericórdia, tem planos mais ambiciosos. Casada e mãe de quatro filhos, ela pensa em conseguir uma nova casa. Se o sonho for realizado, ela pretende deixar a atual residência para servir exclusivamente a eventos para as crianças da Bom Jardim. Sem dúvida, é um exemplo para Santa Cruz do Rio Pardo.

Que o diga Telma Amaro, que participou como voluntária na festa da vila Divineia pela primeira vez neste ano. “É uma maravilha. Não falta nada e a verdade é que a Tânia sempre coloca dinheiro do próprio bolso. Todo mundo come e ainda leva comida embora. O que sobra ela faz cesta básica e distribuiu aos moradores mais carentes”, contou.