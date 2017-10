Governador inaugura obras de duplicação da rodovia SP-225

Geraldo Alckmin (PSDB) participou de uma

cerimônia no trecho da rodovia em Piratininga

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) inaugurou na manhã de quarta-feira, 11, um pacote de obras que inclui a duplicação de 37 quilômetros da rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), que liga Santa Cruz do Rio Pardo a Bauru. Políticos de toda a região, entre eles o prefeito Otacílio Parras (PSB), compareceram à cerimônia improvisada no quilômetro 259, no município de Piratininga, onde o governador desembarcou num helicóptero.

A duplicação da rodovia foi executada pela Cart — Concessionária Auto Raposo Tavares —, empresa que administra a SP-225 desde 2009, mediante concessão pública, e custou R$ 212,7 milhões. O trecho entre Santa Cruz do Rio Pardo e Bauru está quase duplicado em sua totalidade, faltando apenas cinco quilômetros no município de Espírito Santo do Turvo por causa da implantação de dispositivos de acesso e retorno. A obra final, porém, está prevista para o próximo ano.

“Esta obra representa uma grande conquista para o desenvolvimento da região e para a prevenção de acidentes”, ressaltou o governador na solenidade. Alckmin ainda conversou rapidamente com prefeitos da região.

Otacílio Parras pediu ao governador a implantação de uma passarela na ponte da SP-225 que fica no trecho urbano da SP-225 e que é administrado pelo governo do Estado. O prefeito elogiou a obra de duplicação, principalmente porque dezenas de estudantes universitários passam pela rodovia diariamente para estudar em Bauru. “Agora o trajeto será mais rápido e com menos risco”, disse Otacílio Parras.

Emprego e renda

Segundo a Cart, cerca de 1.400 empregos diretos e indiretos foram criados desde que a rodovia João Baptista Cabral Rennó começou a ser duplicada. “São obras que farão toda a diferença na vida do usuário. Há mais segurança, ótimas condições para uma viagem tranquila e um cenário extremamente favorável do ponto de vista econômico. A região ganha ainda mais potencial para se desenvolver, atrair investidores e, claro, gerar empregos”, disse a diretora-superintendente da Cart, Clara Ferraz.

O trecho é monitorado 24h por meio das câmeras interligadas ao CCO – Centro de Controle Operacional da Cart. A rodovia duplicada conta ainda com 82 telefones de emergência e três bases SAUs – Serviço de Atendimento ao Usuário —, que oferecem ainda wifi grátis para os motoristas.