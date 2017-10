Santa Cruz surgiu sob invocação de Nossa Senhora Aparecida

Documentos mostram que fundador da cidade

invocou Nossa Senhora como proteção contra índios

No feriado da última quinta-feira, 12, comemorou-se o dia de Nossa Senhora Aparecida que, segundo a tradição católica, foi proclamada “Padroeira do Brasil”. A data foi escolhida pela Igreja para lembrar os 300 anos da descoberta de uma imagem no rio Paraíba do Sul por três pescadores. Em Santa Cruz do Rio Pardo, onde existe até uma paróquia com o nome de Nossa Senhora Aparecida, a santa foi invocada desde os primórdios do município.

Segundo o historiador Celso Prado, o desbravador pioneiro, Manoel Francisco Soares, fez a doação dos primeiros 100 alqueires para a povoação da cidade nos idos de 1861. A gleba, porém, foi doada para a Igreja, tendo Manoel invocado oficialmente Nossa Senhora “para o amparo do doador e de sua família” contra principalmente “ataques dos índios que infestavam a região”. De acordo com o historiador, Manoel Soares era devoto não apenas de São Sebastião — que se tornou o “Padroeiro da Cidade”, mas também de Nossa Senhora.

Soares é tido como o verdadeiro fundador de Santa Cruz do Rio Pardo, junto com o padre João Domingos Figueira. O padre construiu a primeira capela e ajudou o desenvolvimento do pequeno patrimônio nas terras doadas pelo mineiro que se tornou o maior fazendeiro da época. Apesar de padre, Domingos Figueira também foi próspero fazendeiro.

A invocação de Nossa Senhora por Manoel Soares consta, inclusive, num documento extraído de uma ação judicial da Igreja para confirmar todas as terras de sua propriedade. Uma das testemunhas contou, em dezembro de 1891, que Manoel Soares doou os 100 alqueires à Igreja e à Nossa Senhora, invocada como santa protetora de sua família. O fato era comum no século XIX.

O processo foi necessário porque, embora as terras pertencessem à Igreja, o povoado foi se desenvolvendo e a Câmara Municipal — que na época era o governo constituído — passou a agir como mandatária, inclusive tomando decisões que não agradavam a cúpula católica. Uma delas foi ceder um terreno para construção de um templo evangélico.

Segundo Celso Prado, o litígio terminou no início do século XX, quando a Câmara de Santa Cruz resolveu desapropriar todos os terrenos pertencentes à Igreja, concordando em reservar alguns lotes à instituição religiosa.

É por isso que a Igreja católica até hoje é legítima proprietária, entre outros terrenos, das praças Pedro César Sampaio — onde se localiza a Matriz de São Sebastião —, Otaviano Botelho de Souza — onde está a Igreja de São Benedito — e da praça Domingos Gabriel — onde situa-se a Igreja de São José. Há, inclusive, escrituras registradas em cartório confirmando a propriedade das praças, que recentemente começaram a ser fechadas pelas respectivas paróquias.

Devoção antiga

A devoção de Manoel Francisco Soares por Nossa Senhora Aparecida consta nos autos de uma ação judicial iniciada no final do século XIX. Parte destes documentos estão arquivadas na Cúria Metropolitana de Botucatu, de onde o historiador Celso Prado extraiu cópias.

O processo, chamado de “auto cível de justificação”, ouviu várias testemunhas sobre a real propriedade das terras onde crescia Santa Cruz do Rio Pardo. Uma delas foi Tiburcio Antunes dos Santos, que era o “fabriqueiro da igreja paroquial da vila”, cargo correspondente ao encarregado pela administração da igreja.

Segundo ele, Manoel Francisco Soares fundou o “patrimônio eclesiástico” entre 1861 e 1862, doando uma gleba cujas divisas foram relatadas ao juízo. O “fabriqueiro” contou que, para garantia da doação, “feita muito livre e espontaneamente”, o doador passou a favor da mesma igreja o competente instrumento de escritura. Disse mais: “Que a Igreja foi logo investida e tomou posse do seu patrimônio, passando, porém, este a ser administrado pela Câmara Municipal, quando, a 24 de fevereiro de 1876, foi esta Freguesia elevada a Vila”.

Ourinhos também tem a

história de uma imagem

O encontro da imagem de Nossa Senhora no rio Paraíba do Sul é cercada de religiosidade católica a ponto dela ser proclamada Padroeira do Brasil. Aconteceu em 1717, quando o governador das capitanias iria visitar a região de Guaratinguetá e três pescadores foram convocados. Apesar da época não ser de peixes, eles deveriam voltar com o barco cheio para uma festa. Diz a lenda que os pescadores invocaram a Virgem Maria para retornar com fartura.

No entanto, acabaram “pescando” a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, o barco teria se enchido tanto de peixes que quase virou. A devoção rapidamente se espalhou pelo Brasil imperial. Em 1888, a princesa Isabel visitou a basílica construída num pequeno patrimônio (hoje Aparecida) e ofertou à santa um manto azul e uma coroa de ouro cravejada de diamantes e rubis.

Em 1930, por decreto do papa Pio XI, Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e sua principal padroeira.

A pequena imagem encontrada em 1717, com 40 centímetros de altura, está exposta no interior da Basílica de Aparecida.

O curioso é que muitas outras imagens geraram histórias tidas como milagrosas. Uma delas aconteceu em Ourinhos no ano de 1954, dando origem à “Paróquia do Vagão Queimado”. Foi, na verdade, um acidente de grandes proporções.

No dia 31 de julho de 1954 um trem bateu em um caminhão tanque que transportava, a exemplo da composição, combustíveis. A explosão matou de imediato três homens. Ao lado, havia grandes tanques de combustíveis e uma enorme tragédia já se anunciava. Só um milagre salvaria a cidade.

Eis, porém, que o vento começou a soprar para o lado contrário e os bombeiros conseguiram controlar o fogo. No rescaldo, encontraram no trem um único objeto intacto: a imagem de Nossa Senhora.