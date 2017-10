A matemática e os amigos de verdade

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Darcy Ribeiro é o ser político de quem eu mais sinto saudades. Quando penso que já se passaram 20 anos da sua morte, procuro minha calculadora de nove dígitos para ver o quanto emburrecemos na sua falta. Matemática nunca foi o meu forte.

Darcy Ribeiro não nasceu político. Nasceu mineiro, em Montes Claros, para pensar, estudar e ensinar. Com menos de 40 anos de idade, descobriu que se entrasse para a política poderia fazer tudo isso numa escala nacional, que logo se tornaria continental, mundial. Viveu entre os índios e para eles criou o Parque Nacional do Xingu. Foi ser Ministro da Educação naquele imenso cerrado para onde se mudaram os nordestinos incumbidos da construção da nova capital e ali fundou a Universidade de Brasília. Foi vice-governador do Rio de Janeiro e ali plantou a Universidade Fluminense e os Cieps, escolas públicas em período integral. Idealizou para seus amigos paulistas o Memorial da América Latina. Conhecia tanto a nossa América saqueada que foi solicitado a ensinar e criar projetos para o Uruguai, Peru, Venezuela, México, Argélia, Costa Rica… Darcy deve ter adorado a Costa Rica, o único país do mundo que não possui um exército! Odiado pelos militares, foi perseguido e cassado pela ditadura. Exilado, Darcy foi repartir seu conhecimento com outros povos.

Surpreendentemente, para esse antropólogo e escritor prolixo, a Matemática era a coisa mais importante da vida. “Ninguém pode viver sem ela. Também, ninguém pode viver só com ela”. Num dos extremos de seu raciocínio, Darcy Ribeiro falava de uma tribo do Maranhão, onde vivem os índios mais atrasados do mundo que, além de não saber fazer uma roça para a subsistência, têm apenas dois números: um para designar 1 e outro que quer dizer muitos. Têm ainda uma palavra que significa par, mas no sentido de casal (de índios ou de bichos), e não para dizer 2. Com essa matemática quase de micróbio, aqueles índios se entendem , sobrevivem e “se dão bem”, como Darcy viu pessoalmente.

Nesse quesito, eu estou quase pra índio. Tive três filhos, que me deram três netos. Cada um deve ter me dado uns três abraços na vida… Tenho me virado bem com esses poucos algarismos. E me assustei ontem quando ouvi o Narciso dizer que só tem “um par” de amigos de verdade: eu e o Antônio.

Quando penso em amizades e relacionamentos acredito que a qualidade é o que importa, mas há que se observar um número mínimo. Sou amigo do Narciso Calegari há mais de três décadas, desde que chegamos a Ourinhos. Lá na minha cidade, tenho amigos que vêm da infância. Continuando com a matemática daqueles índios do Maranhão, para se sentir alguém, você precisa ter pelo menos um amigo há mais de três décadas. Uma década, vá lá. Se você tem, avance uma casa. Se não tem, volte para o ponto de partida — ainda pode dar tempo.