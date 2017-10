Coluna “Dicas” – Edição de 15/10/2017

Novidade

É possível que as eleições de 2020 sejam totalmente diferentes da última em termos partidários. Há movimentações nas legendas e aproximação entre filiados de partidos diversos. É bem provável o surgimento de um novo partido em Santa Cruz, reunindo tucanos e alguns que, até pouco tempo, estavam na base governista de Otacílio Parras (PSB).

Candidatos

O empresário José Eduardo Rios, o “Tachinha”, que se aproximou do prefeito Otacílio e virou amigo de Cláudio Gimenez, lançou o presidente da Codesan como candidato a prefeito nas próximas eleições. Investigado no caso Sueli Feitosa, Gimenez pode até sorrir com a lembrança, mas a vaga já tem dono. Pela vontade do prefeito Otacílio, o candidato do grupo deve ser o vereador Luciano Severo (PRB).

Indevido

Os vereadores Murilo Sala (SD) e Maura Macieirinha (PSDB) estão investigando a cobrança, autorizada pelo prefeito Otacílio, da Taxa de Vigilância Sanitária sobre os Microempreendedores Individuais (MEI) cadastrados na prefeitura. Uma lei federal proíbe esta cobrança desde 2014 e o município poderá, inclusive, devolver tudo o que cobrou indevidamente.

Tensão

O novo secretário de Comunicação Social, Renan Alves, se reuniu mais de uma hora no gabinete do prefeito Otacílio Parras na segunda-feira, 9, para receber as primeiras ordens. Saiu assustado, pois a prefeitura estava literalmente ocupada por policiais civis numa operação de busca e apreensão de documentos.

Motivo

O projeto do vereador Luciano Severo (PRB), que dispõe sobre medidas contra os maus tratos a animais, foi aprovado pela Câmara apesar de ser inconstitucional. É que o vereador não pode apresentar propostas que gerem despesas ao município. Severo, porém, convenceu os colegas ao lembrar que Otacílio anunciou que não seria contra e sancionaria a nova lei. O motivo é óbvio: quis dar a Severo os louros de uma lei que é popular…

Dois pesos

O presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, continua criticando o que chama de “omissão” de vereadores por não terem apurado a denúncia de irregularidades no pagamento de horas extras na empresa municipal. Ele lembra que um depoimento numa CPI em 2015 apontou o caso, mas ninguém apurou. Pois bem, e a Codesan presidida por Gimenez, que tem a contabilidade às mãos? Só denunciou o caso neste ano. Como o esquema também envolve a atual administração, o governo agora quer esquecer o escândalo…

Notícia no celular

Nos últimos meses, uma nova mídia surgiu em Santa Cruz, usando o Facebook como plataforma. Entrevistas ou coberturas ao vivo são imediatamente postadas na rede social, ao alcance dos internautas. Na foto, Doni de Oliveira entrevista o vereador Luiz Antônio Tavares.

“Coisas da Política”

Brava gente!

O presidente da Câmara Municipal daquela pequena cidade do interior elogiava a conduta do colega vereador, mesmo ele sendo o líder da oposição e, portanto, tecnicamente um adversário.

— Olha, Bonifácio… Soube que você teve atuação decisiva quando aquela turma de baderneiros cercou aqui, a entrada desta “Casa de Leis”, protestando contra o aumento do salário dos vereadores, que votamos na última sessão. Pelo que me contaram, você, sozinho, pôs todo mundo pra correr!

O colega logo explicou:

— Sim, senhor presidente. E digo mais: correram e correram muito… Mas nenhum deles me alcançou!…

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)