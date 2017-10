Cartas – Edição de 15/10/2017

‘Passaram do limite’

R$ 1,7 bilhão destinado aos partidos para tentar reeleger os atuais políticos?

Perdoar as multas para aqueles que não pagaram os tributos no vencimento?

Tudo para conquistar os eleitores em 2018 e destruírem a moral e a esperança do povo brasileiro?

— Aldo Matachana Thomé (Ourinhos-SP)

Analógico e lógico

Tal qual uma empresa gerida por cotas. Vejo assim a Prefeitura Municipal, com 51%, e a Codesan, responsável pelas obras da administração e fiscalização, com 49%.

Praticamente, então, temos a gerencia de dois gestores, o prefeito “político administrativo”, e o “tocador de obras”, gerindo toda a parte administrativa. Os 51% do prefeito gestor Otacílio Parras Assis e os 49% administrados pelo gestor Claudio Agenor Gimenez. Assim vejo a administração pública santa-cruzense.

Opinião pessoal.

Tenho a pessoa do sr. Claudio Gimenez, na mais alta estima de companheirismo, de família tradicional e impoluta, desprendido do mais alto espírito crítico, político e eleitoral. Vamos relembrar a primeira eleição do prefeito Otacílio que, por razões políticas eleitoreiras, num primeiro momento viu-se impossibilitado ou impedido de disputar o cargo majoritário.

Cláudio, de pronto, como presidente do PT, assumiu a liderança da disputa majoritária. Após cessar o impedimento eleitoral de Otacílio e balizado numa pesquisa eleitoral, viu-se que Otacílio liderava. Cláudio, mesmo procurando pela ralé política, de pronto cedeu o lugar para nosso atual prefeito.

Opinião pessoal não se discute, apenas se concorda ou discorda.

Baseado nisso, e tendo mais o pronto atendimento de Cláudio Gimenez para a população santa-cruzense e a presteza da realização das obras publicas, creio que seria o melhor do bom tom que o prefeito Otacílio (51%) indicasse Claudio Gimenez (49%) para sua secessão. Seria mais que o reconhecimento público político para quem, há mais de 5 anos, presta relevantes serviços à comunidade santa-cruzense.

Como disse, é uma opinião pessoal, mas sedimentada num alicerce político, familiar e de tecnologia administrativa.

Espero, com isso, meu caro prefeito gestor Otacílio Parras Assis, que o senhor retribua o que Cláudio fez pelas suas duas candidaturas, baseado em ilibada tradição familiar.

Não vendo ninguém com mais capacidade e competência, além de aptidão global para o cargo, dato e raso o presente artigo.

— Prof. Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Agradecimento

O Centro Social São José e Casa de Apoio ao Menor Carente “ Adelina Aloe”

vem, por meio desta, agradecer com o coração repleto de gratidão ao DEBATE, que generosamente colaborou com a realização da 10º Chicolate — a “Festa do Chocolate Frei Chico”.

Que Deus e o Senhor destas obras retribua sua participação que fez a diferença no êxito deste evento.

O que você fez e faz sempre com carinho, só Deus poderá pagar.

— Maria Celeste do Carmo Lombardi e Seila Maria De Andrade Figueira, respectivamente Diretora Social e Vice-Presidente do Centro Social São José (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Uma história de fé

A história conta que, em 1717, três pescadores — João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia — saíram da Vila de Santo Antonio do Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, para conseguir peixes para um banquete que seria oferecido a Dom Pedro de Almeida e Portugal, o Conde de Assumar, na época governador da província de São Paulo e Minas Gerais. Enquanto navegavam pelas águas escuras do Rio Paraíba do Sul, jogavam a rede e, por diversas vezes, ela saía vazia. Até que, em uma das tentativas, submergiu entranhada à rede, uma imagem de Nossa Senhora, primeiro com o corpo. E depois, a cabeça. Então, a fartura de peixes começou a aparecer.

Os pescadores levaram a imagem para Silvana da Rocha Alves — esposa de Domingos, irmã de Felipe e mãe de João — que colou as duas partes com cera e colocou a estátua em um pequeno altar na casa da família. A notícia correu a região. Nascia ali uma devoção que cresceu com o tempo e hoje reúne devotos de todas as partes do Brasil.

Entre 1717 e 1732, a imagem peregrinou por vários povoados, até que, em 1732, Anastásio Pedroso, filho de Felipe, construiu o primeiro oratório aberto ao público. Com o aumento da peregrinação, foi erguida uma capela, em 1740, para receber os fiéis. Mas só em 1745 foi inaugurada a primeira igreja para a celebração da eucaristia, no Morro dos Coqueiros, atual colina em que está localizada o centro da cidade.

Foi em 1888 que dom Lino de Carvalho, bispo de São Paulo, inaugurou a igreja conhecida como Monte Carmelo, ou Basílica Velha. As histórias de milagres multiplicavam-se como a da menina cega e sua mãe, que percorreram a pé durante um mês, de Jaboticabal à Aparecida. Quando chegou próximo à cidade, a menina avistou a igreja.

A ideia da construção da Basílica Nova surgiu em 1917, mas a pedra fundamental só foi lançada em 1946. A obra foi encomendada ao arquiteto Benedito Calixto de Jesus. A estrutura foi sagrada em 1980 pelo Papa João Paulo II. O santuário é visitado anualmente por cerca de 12 milhões de fiéis. Uma história de fé e devoção que, neste dia 12, comemora seus 300 anos.

— Luiz Gonzaga Bertelli (São Paulo-SP)

‘Voto de faxina‘

Para falar do “voto de faxina” vou acompanhar dois grandes juristas: Luiz Flavio Gomes, que é o criador do Movimento Quero um Brasil Ético e o Dr. Modesto Carvalhosa, que em suas aparições na TV Cultura e pela imprensa escrita também tem se posicionado de forma clara sobre a atual situação política do país.

Como eles, sou um inconformado com nossa política. Vereador por três legislaturas, tendo sido presidente da Câmara em uma delas, secretário municipal em três administrações em minha cidade, candidato a deputado estadual duas vezes num intervalo de vinte anos, sempre acompanhei a vida política. Hoje concluo: não dá mais! Basta! Mas, só o povo poderá dar esse basta. Não podemos correr o risco de começar tudo de novo em 2018, com a mesma corrupção, com os mesmos personagens. Seria o caos! Que Deus nos livre! Então, vamos lá!

Um dos remédios é o “voto de faxina”, que prega a renovação de pelo menos dois terços do Congresso, número equivalente aos envolvidos em corrupção! Simples assim: não votar em personagens envolvidos em corrupção. O correto mesmo seria diminuir o tamanho do Congresso Nacional. Não precisamos de 513 deputados! Até mesmo no Senado, poderíamos ter só dois representantes por Estado. O terceiro senador é um resquício da ditadura, que a Constituição homologou, erroneamente. Essa mudança, porém, só com uma Constituinte.

Outro remédio, apontado pelo Dr. Carvalhosa é acabar com o profissionalismo político no Brasil, com eleições livres para votar e ser votado. Candidaturas livres! Ele também defende o “voto de faxina”, pois sem mandato, os corruptos perdem o foro privilegiado. Não só no Congresso, mas nas Assembleias Legislativas e nos municípios temos os profissionais da política!

Precisamos passar o Brasil a limpo, urgente. Não podemos mais ter uma Suprema Corte com seus integrantes indicados politicamente. Tem sido comum a confusão de política com Justiça.

Não podemos mais votar num deputado e eleger outro! Não podemos mais ver o dinheiro público jogado nas mãos dos partidos políticos. O Fundo Partidário – outra invenção da ditadura — mais de 800 milhões por ano, caiu bem no gosto dos políticos. Os “donos” dos partidos gostam desse dinheiro fácil, até em anos que não se tem eleição. Agora, acabam de criar mais um Fundo Eleitoral: R$ 1,7 bilhão para 2018.

Só agora os deputados e senadores lembraram que não poderão mais receber dinheiro de pessoas jurídicas e votaram na madrugada esse um bilhão e setecentos milhões para suas campanhas do ano que vem. Esse valor, somado ao Fundo Partidário, dará dois bilhões e meio. É dinheiro do nosso imposto sustentando os políticos. Uma vergonha.

No combate à corrupção, a Polícia Federal está fazendo sua parte: já aplicou penas que somadas, passam de mil anos. Por outro lado, o Supremo só recebeu seis denúncias até agora. Só o voto do povo poderá ajudar a Lava Jato a eliminar da vida pública brasileira aqueles que, sem escrúpulos, tanto roubaram nosso país durante tanto tempo.

Estamos vendo diariamente notícias de que a corrupção que vemos hoje é a maior da história. É mesmo, pois nos últimos 20 anos o nosso PIB – Produto Interno Bruto cresceu muito. Hoje é da ordem de R$ 6 trilhões. O triste é que em paralelo, a corrupção o acompanhou. Nunca se viu no mundo roubarem tanto… nunca se viu tanta impunidade!

O jurista Luiz Flávio afirma em entrevista ao Correio Popular de Campinas que o Supremo é um sistema antigo, e que o juiz Sérgio Moro adotou o sistema novo, o norte americano, onde é delação, cooperação, colaboração e quem delata traz provas, agilizando o processo. Diz ainda que “o Supremo continua no velho sistemão, que é o modelo francês. Lá não tem delação, eles não tomam a iniciativa de fazer isso e deveriam. É moroso, não anda e a impunidade é certa”.

Finalizo, fazendo coro com o Dr. Luiz Flávio, dizendo que o Supremo é hoje um entrave no combate à corrupção, “porque as questões políticas mais importantes foram todas para o Supremo. Judicializaram tudo”.

Além do voto de faxina, há necessidade de se mudar a forma de composição do STF, acabando com a indicação do presidente da República. O problema está aí: com esse Congresso, jamais isso será feito! Está na hora de uma Assembleia Nacional Constituinte específica, onde os eleitos voltem para casa, após a promulgação da Constituição!

Por enquanto… voto de faxina neles em 2018!!!

— Prof. Gilson Alberto Novaes (São Paulo-SP)

Trabalho no INPE

Em 9 de outubro de 1985, comecei a trabalhar no INPE. Havia passado por um longo processo que incluía aprovação pelo governo federal em Brasília, na época era assim. Era a realização de um sonho, poucos lugares do Brasil recebiam farto orçamento para desenvolver tecnologia, e tecnologia espacial.

Foi engraçado quando o funcionário do setor de Recursos Humanos perguntou como meus amigos chamavam-me, no INPE havia certa informalidade que tornava o ambiente ainda mais amigável. Fui selecionado para o grupo de Supervisão de Bordo, nome pomposo para computador de bordo de satélites. Quando cheguei, já tinham muitos “mários”, cogitavam chamar-me de Eugênio, ri por não enxergarem a obviedade da situação! Só poderiam chamar-me pelo sobrenome, Saturno, afinal o instituto era Espacial.

Logo fui encarregado de desenvolver o software do equipamento de testes dos computadores de bordo do satélite e escrever juntamente os testes deles e do satélite. Parecia incrível, mas aquele pequeno Satélite de Coleta de Dados tinha dois computadores ligados por uma rede.

Estudar na Universidade Federal de São Carlos foi uma vantagem incrível, aprendíamos a pensar e aproveitar software antes que isso virasse moda nos anos 1990. Quando se montava o modelo de voo do SCD-1, um problema ocorreu entre o receptor de radiocomunicação e o computador de bordo, os muitos zeros transmitidos ao computador fazia o receptor perder o sincronismo e, consequentemente, a comunicação. Todos os gerentes vieram ver o problema e começaram a debater o problema e sugerir soluções. Quieto do lado, resolvi rezar um Mistério do meu Terço, então tive um momento de lucidez, lembrei-me que os telecomandos eram enviados duplicados, se fossem zeros, bastaria colocar outros números na duplicação e o receptor não perderia sincronismo.

Também tive um momento de criatividade incrível no projeto do satélite com a China, o CBERS. Este satélite tem seis computadores que custam cerca de duzentos mil dólares cada. Em um projeto espacial, é necessário que se tenha um reserva de cada computador, se todos fossem iguais, bastaria ter um somente, economizando um milhão de dólares. Imaginei uma solução, polarizar três pinos do conector e o computador passaria a se comportar conforme esperado ali. Recebi os parabéns do chefe e o direito de fracionar minhas férias em 3 partes, para inveja dos colegas.

Ainda desenvolvi um equipamento de testes portátil para acompanhar o satélite durante a campanha de lançamento do SCD-1 e SCD-2, pois quando o Brasil contratou o lançamento, o foguete vencedor foi o Pegasus, que é lançado de um avião.

Tive a oportunidade de ser especialmente convidado para desenvolver um equipamento de teste suplementar para o equipamento brasileiro no projeto AQUA da NASA. Um satélite gigantesco.

Há poucos anos fui escolhido para acompanhar o desenvolvimento do sistema de controle e guiagem do Amazonia-1 na Argentina. E minha luta final é convencer o INPE a comemorar os 25 anos do SCD-1, nosso primeiro orgulho, esquecido por todos, gerentes, diretores, ministros, deputados e senadores, menos por mim e, agora, por você leitor.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

“Foto do Leitor”

Encontro de motoqueiros

— Fotografia do acervo do servidor público aposentado Edilson Arcolezi Ramos de Castro mostra participantes do “1º Encontro de Motoqueiros”, realizado em Santa Cruz do Rio Pardo em maio de 1980. A foto foi tirada na avenida Tiradentes, em frente à Igreja Matriz.