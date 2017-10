Coluna de João Zanata Neto – Edição de 15/10/2017

Das palavras

João Zanata Neto *

Uma nova ordem moral domina os tempos. Esta frase generalizante é um exagero. Uma bela frase de efeito, talvez. Com toda a força da expressão, os efeitos são surpreendentes. Não duvide você do poder hipnótico das palavras, das palavras, das palavras, das…

Acorde! É apenas uma brincadeira. Talvez, você não possa perceber a frustração com que escrevo. Você não tem nada com isto, portanto, eu transformo a frustração em ironia e a dissimulo em uma educada sagacidade. De todo modo, não importa, volto ao assunto. Contudo, ainda não há um assunto. Percebeu que não há uma ideia e nem um plano. É só uma questão de pensamento que procura se estruturar. A ideia é o produto. A intenção não é divagar ou causar estranheza. Leia da forma correta, sem pressa e sem declamar. O texto tem um andamento como a música. Agora escrevo em adágio. Assim você pode perceber a pulsação dos pensamentos. Uma poesia tem o ritmo marcado por suas tônicas, mas devia ter também uma indicação de andamento (andante, presto, molto vivace etc.) porque tem impacto na expressão feito os recursos do teatro. Você pode ter impressões diferentes ao observar uma montanha no horizonte de manhã, com o Sol ao pino, à tarde e à noite. A montanha é sempre a mesma, mas a atmosfera mental muda porque as suas percepções se aglutinam com outras impressões. Pronto. Agora você está hábil para ler o que escrevo.

…das palavras e dos efeitos doutrinadores que elas causam no espírito desavisado. Antes, porém, de lhe dar um bom exemplo, vou antecipar a moral ou a amoral da história para ser bem claro: você deve ser um espírito livre. Isto posto, dou-lhe um bom exemplo: imagine que você leu um livro onde se escreveu que ali se encontra todas as verdades e que você, simplesmente, deve acreditar. Isto lhe devia causar estranheza e muitas dúvidas, mas o mesmo livro, para lhe satisfazer plenamente, escreve que você não deve se ocupar em desvendar os maiores mistérios, devendo apenas acreditar na palavra, na palavra, na palavra, na…

Agora acorde! Isto não é brincadeira. Talvez, você não possa perceber a indignação com que escrevo. Você não tem nada com isto, portanto, eu transformo a indignação em ousadia e a disfarço em uma mera contrariedade. De todo modo, não importa se estamos de acordo. Contudo, agora há um assunto e a ideia já está bem clara. A intenção não é desagradar ou causar espanto. Leia da forma correta. Assim, você perceberá a intenção dos pensamentos. Percebam que eu poderia ter escrito: a intenção dos ensinamentos, mas, se você não está suficientemente livre para questionar, o ensinamento lhe soará como um adestramento. A escolha é oportuna porque não lhe desejo doutrinar pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela…

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.