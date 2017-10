Horta é cultivada em canos de PVC

Segurança encontrou solução

para casa sem quintal de terra

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Horta vertical, suspensa ou de tubos. O nome pouco importa para o segurança Emanuel da Silva Souza, 33, desde que dê certo. Pois há quatro meses ele construiu uma horta com tubos de PVC que já está produzindo hortaliças. O sistema não é novo, mas Emanuel nem tinha ideia de que poderia construir uma horta suspensa para aproveitar a falta de quintal com terra na casa onde mora, na avenida Joaquim Manoel de Andrade.

Na verdade, Emanuel sempre amou terra. “Minha avó tinha uma chácara e eu gostava de ficar manuseando as plantas. Mas nunca havia mexido com horta”, conta. Quando se casou, ele foi morar numa casa onde havia um pequeno quintal. Começou, então, a aprender a cultivar hortaliças, mas precisou deixar a residência pouco tempo depois. A horta, claro, ficou para trás.

Há quatro meses, ele se mudou com a mulher para uma casa no centro da cidade. O lugar é bom, perto de tudo, mas não tem um metro sequer de terra. Emanuel ficou impaciente. “Eu queria plantar de qualquer jeito, nem que fosse um temperinho”, contou.

O segurança não buscou informações na internet, mas começou a planejar um tipo diferente de horta. Como a mulher trabalha numa empresa de materiais de construção, Emanuel conseguiu alguns canos usados para a construção de uma horta tubular. Ninguém, porém, acreditava que daria certo. Dois meses depois, o resultado começou a brotar. A mulher que o chamava de “louco” se rendeu à horta tubular.

“O engraçado é que tudo o que eu plantei está nascendo. Não falhou nada”, conta, orgulhoso da horta que fica exposta na frente da casa. Aliás, vários curiosos já pararam para fazer perguntas a Emanuel. “Teve gente que quis encomendar uma igual. Outros, tiraram fotos para tentar copiar, principalmente moradores de apartamentos”, disse.

O segurança escolheu as hortaliças de acordo com seu paladar. A horta tem quiabo, jiló, pimentas variadas, hortelã, pimentão, couve, almeirão, cebolinha, coentro, salsinha, tomatinho e duas qualidades de alface — lisa e americana.

Emanuel gostou tanto da ideia que, além de uma segunda unidade, em formato menor, também começou a plantar variedades não comestíveis em vasos espalhados na grade da casa. O curioso é que nada foi roubado ou danificado. O sistema tubular não possui cola e tudo é encaixado, facilitando uma possível mudança.

O cultivo, segundo o segurança, é totalmente orgânico. Ele usa esterco animal e casca de vegetais como adubo. Enquanto saboreia a produção da horta, Emanoel já está recebendo pedidos de vizinhos.

* Colaborou Toko Degaspari