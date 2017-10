Confirmado: vírus infectou computadores da prefeitura

MP vai investigar contratação de empresa

Pelo menos um arquivo dos servidores da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo foi infectado por vírus no final de julho, quando uma pane paralisou toda a rede de computadores e provocou a suspensão do atendimento ao público durante três dias. A informação foi divulgada na semana passada pelo jornalista Diego Singolani, da rádio 104 FM, citando como fonte o Ministério Público. Segundo apurou Singolani, o promotor Reginaldo Garcia deve abrir um inquérito civil para apurar a contratação pela prefeitura da empresa Eragon, de Bauru, que ficou encarregada de recuperar dados dos servidores.

O problema aconteceu no dia 28 de julho, quando os servidores foram paralisados. A própria prefeitura anunciou, a princípio, que haveria um ataque de hackers ou por vírus. Esta informação, aliás, constou numa nota oficial divulgada pela administração.

Dias depois, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) voltou atrás e passou a defender a versão de que o problema nos computadores teria sido causado por falha mecânica e queda de energia. O prefeito atacou a imprensa por divulgar informações que, segundo ele, não era verdadeiras e ganhou uma declaração de repúdio assinada por dois jornais, uma emissora de rádio e dois sites de notícias.

O caso inevitavelmente foi associado ao esquema de corrupção descoberto no final do ano passado, com o desfalque milionário operado pela ex-tesoureira Sueli Feitosa. Como ela disse em várias ocasiões que as provas contra outros envolvidos estão na própria prefeitura, houve a desconfiança de que um ataque de hackers pode ter sido planejado para apagar arquivos da contabilidade do município.

As suspeitas aumentaram quando a prefeitura anunciou a contratação de uma empresa especializada em recuperar arquivos danificados em computadores. No entanto, uma reportagem do jornal mostrou que a Eragon fica na periferia de Bauru, num imóvel residencial que não tem sequer placa de identificação comercial.

Investigação

Pelo menos cinco HDs de computadores da prefeitura, contendo informações foram levados à empresa para recuperação. A administração não informou o conteúdo do laudo apresentado pela empresa.

No entanto, de acordo com o jornalista Diego Singolani, o Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo aceitou as explicações do município de que não houve perda de dados nos servidores porque todos os arquivos foram recuperados.

O MP, ainda segundo o jornalista, confirmou que pelo menos um arquivo teria sido infectado por um vírus.

Mas o promotor Reginaldo Garcia vai instaurar um inquérito para apurar a regularidade na contratação da empresa de informática. A Eragon prestou os serviços sem licitação e a prefeitura não informou o valor pago.