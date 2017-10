Empresário é preso em operação interestadual

“Operação Paraíso” prendeu 14

pessoas, uma delas em Santa Cruz

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Avaré e Itapeva, no interior de São Paulo, do Centro de Operações Especiais da Polícia Civil do Paraná (COPE) e da 10ª Subdivisão Policial de Londrina deflagraram na manhã de quarta-feira, 11, a “Operação Paraíso” que prendeu 14 pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada no roubo de defensivos agrícolas. Cerca de 80 agentes participaram da ação. Um dos presos, é o empresário Adenilson Bueno da Silva, 41, proprietário da empresa ‘Diagro’ de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele é suspeito de ser receptador de mercadorias roubadas.

O esquema criminoso funcionava desde o fim do ano passado, com várias ramificações em cidades do interior de São Paulo e Norte do Paraná. Os mandados foram cumpridos em Santa Cruz do Rio Pardo, Londrina, Jaboti (PR), Piraju (SP) e Ibaiti (PR). As investigações começaram há três meses, depois que uma fazenda em Itapeva foi roubada. Na ocasião, os ladrões levaram produtos agrícolas, botinas e chapéus dos proprietários. Na delegacia, as vítimas descreveram as características dos assaltantes, o que ajudou a polícia a identificar outros roubos semelhantes praticados na região de Itapetininga.

De acordo com o delegado Aulo Fernandes, um dos responsáveis pela operação, a quadrilha era dividida em dois segmentos: receptadores e executores dos assaltos. Quatro integrantes do último grupo foram detidos em Londrina. Um deles, aliás, é suspeito de integrar uma quadrilha de roubo a agências bancárias no Paraná. “A cidade do Paraná abrigava o ramo mais perigoso. Eles iam nas fazendas, aterrorizavam os donos e transportavam os defensivos em um caminhão, também apreendido no curso das diligências. Estes materiais eram posteriormente distribuídos”, disse.

Ao longo das diligências, diversos objetos levados das propriedades rurais — como TVs, celulares, joias e até um carrinho de bebê — foram apreendidos. Em apenas um dos roubos, registrado em Coronel Macedo (SP), a Polícia Civil estima que os bandidos tenham deixado um prejuízo de R$ 300 mil. “E isto sem contar os danos financeiros provocados em outros agricultores”, explicou Fernandes, que confirmou a prisão de empresários de Santa Cruz do Rio Pardo, Ibaiti e Jaboti. Eles estariam recebendo a carga roubada para revender.