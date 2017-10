Gastos com rádios subiram na gestão de Otacílio Parras

No primeiro ano de governo, segundo documentos,

prefeito majorou contrato da Difusora em quase 50%

Documentos obtidos pelo vereador Edvaldo Godoy (DEM) mostram que o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) não teve com emissoras de rádio o mesmo procedimento que adotou com fornecedores no início de seu mandato, em 2013. Na época, Otacílio convocou vários fornecedores e renegociou contratos para baixo. Os descontos, em alguns casos, chegaram a 50%. No entanto, a rádio Difusora AM, emissora que recebe privilégios do atual governo, não sofreu alterações no contrato. Ao contrário, já no primeiro ano Otacílio aumentou em quase 50% o valor do contrato publicitário do município com a Difusora.

Os documentos estão na resposta da administração a um requerimento apresentado pelo vereador no início de setembro. Segundo Edvaldo, as informações eram pertinentes porque ele queria saber se a Difusora e a Band FM tiveram o mesmo tratamento de outros fornecedores, que sofreram redução de valores nos contratos firmados com o município. A atitude de Otacílio Parras recebeu elogios na época, mas imaginava-se que todos os fornecedores tiveram o mesmo tratamento por parte da administração.

A Difusora tem a proteção do atual governo e, em contrapartida, abre seus microfones para que o prefeito ou integrantes da atual administração ataquem adversários. Edvaldo Godoy é um dos alvos constantes em entrevistas de governistas. Há uma semana, quatro vereadores convocaram a imprensa para criticar a atuação da Difusora, que nega direito de resposta àqueles que o prefeito Otacílio considera seus desafetos.

Em agosto, o prefeito de Santa Cruz cedeu uma área pública para a emissora instalar sua nova antena, já que está migrando do AM para o FM. A lei foi elaborada em forma de “permuta” com outra área que também havia sido doada pelo município há muitos anos, onde está instalada a atual antena da Difusora.

Durante uma audiência pública para discutir o projeto, o dono da emissora, Pedro Donizeti, foi questionado sobre a possibilidade de anunciar gratuitamente algumas informações de interesse público — inserções, por exemplo, de programas de saúde — como uma espécie de “compensação” pelos benefícios que a empresa estava recebendo do município. “Eu não trabalho de graça”, disse Donizeti, não aceitando a proposta.

Aumento em 2013

De acordo com as informações do prefeito ao vereador Edvaldo Godoy (DEM), Otacílio Parras aumentou substancialmente o valor do contrato da rádio Difusora com o município logo no primeiro ano de governo. Em 2012, ainda no governo de Maura Macieirinha (PSDB), a prefeitura gastava R$ 24,7 mil com a Difusora e não tinha contrato com a Band FM.

Em 2013, no primeiro ano do ex-petista Otacílio Parras (PSB), os gastos subiram para R$ 36 mil, embora o preço unitário por anúncio permanecesse praticamente o mesmo. O “afago” de Otacílio à emissora de rádio aconteceu em forma do aumento de inserções mensais.

A Difusora é a única emissora que detém um contrato publicitário ininterrupto com o município. Atualmente, os gastos da prefeitura são de R$ 45 mil, cujo contrato vence no final do ano. O mesmo valor é pago à rádio Band FM, que no final de 2012 não tinha contrato com a administração anterior.

Algumas publicidades pagas à Difusora são veiculadas gratuitamente em outras emissoras, como a 104 FM e a Antena A. São, por exemplo, comunicados da secretaria de Saúde ou as vagas disponíveis no PAT — Posto de Atendimento ao Trabalhador.

A emissora AM tem contratos com o município há vários governos, independente ao grupo político do prefeito de plantão. Neste caso, a oposição é sempre discriminada pela emissora. Foi assim, inclusive, com Otacílio Parras nos governos de Adilson Mira e Maura Macieirinha, quando os gastos do município com a Difusora aumentaram sensivelmente.

A rádio também tinha contratos com a Câmara Municipal até a gestão do presidente Roberto Marsola (PTB), quando foram suspensos por denúncias de outros veículos de comunicação. Na época, a Difusora cobrava “pacotes” para transmitir sessões de caráter jornalístico.

Contratos AM e FM

têm valores idênticos

Manter contratos publicitários com emissoras de rádio em Santa Cruz do Rio Pardo significa ao governo manter importantes instrumentos de defesa da administração. A prática foi adotada com maior destaque a partir do governo de Adilson Mira (PSDB) e se mantém forte na administração de Otacílio Parras Assis (PSB). O último governo que “ousou” interromper o pagamento de publicidade à Difusora foi o de Clóvis Guimarães Teixeira Coelho, que passou a ser alvo de hostilidades nos microfones da emissora.

Por via das dúvidas, Otacílio Parras mantém pagamentos às duas principais emissoras de rádio de Santa Cruz do Rio Pardo. O curioso é que, embora o número de inserções seja diferente nos contratos firmados com a Band FM e a Difusora AM, os valores atuais são rigorosamente iguais: R$ 45 mil.

A Band, porém, possui uma linha jornalística diferente, mais independente em relação à atual administração, mesmo tendo um vereador da base governista — Cristiano Neves (PRB) — como apresentador de programas jornalísticos.

O curioso é que a prefeitura invariavelmente realiza contratações com as duas emissoras de rádio usando o argumento legal de “dispensa de licitação”. A tática leva em consideração que uma é AM e a outra, FM. Assim, cada emissora garante um contrato publicitário com o governo.

Atualmente, o governo de Otacílio Parras tem um contrato de 5.000 inserções (anúncios) com a Difusora AM e mais 2.400 com a Band FM — representada pela empresa Rede Terra de Comunicação. Os valores dos contratos são de R$ 45 mil para cada emissora.