Maior igreja da cidade começou a ser pintada

Trabalho é feito mediante ajuda de um enorme guindaste

A Igreja de São Benedito, localizada na praça Octaviano Botelho de Souza, começou a receber pintura na semana passada. Como é o maior templo católico de Santa Cruz do Rio Pardo, o trabalho é feito com a ajuda de um guindaste, que leva o pintor a quase 30 metros de altura. Segundo consta, a igreja já é maior do que a Catedral de Ourinhos.

O padre David Antônio da Silva, pároco da igreja, não foi localizado na sexta, quando viajou para Bauru, e nem ontem para dar informações sobre a obra.

A construção do novo templo da paróquia de São Benedito começou há 16 anos, quando os fiéis começaram a reclamar do pouco espaço na igreja antiga. Além disso, ela era muito “abafada” para abrigar o número cada vez crescente de membros.

O projeto foi iniciado pelo padre Esdras Moraes, que logo foi transferido de Santa Cruz e morreu ainda jovem, aos 39 anos, vítima de meningite.

Outros religiosos, porém, deram continuidade à construção do novo templo, cujo projeto esteve a cargo do arquiteto Mário Sérgio Silva. A obra foi planejada para que a celebrações religiosas não fossem interrompidas. Assim, a antiga igreja ficou “dentro” da nova durante algum tempo antes de ser totalmente demolida.

Muitos anos depois, a arquitetura da nova igreja impressiona. No entanto, a capacidade pulou para cerca de 2.000 pessoas, em pé ou sentadas durante as missas.