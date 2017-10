Opala chama a atenção nas ruas de Santa Cruz

O feriado de quinta-feira, 12, teria um encontro de carros antigos e rebaixados na praça São Sebastião, perto das escolas “Leônidas do Amaral Vieira” e “Sinharinha Camarinha”. Entretanto, o baixo número de adesões praticamente reduziu o evento a um encontro de amigos. No entanto, pelo menos um carro chamou a atenção: um reluzente Chevrolet Opala ano 1976. O dono, o eletricista Fernando Cobbo, 26, é apaixonado pelo automóvel.

O Opala foi um dos maiores sucessos da indústria automobilística brasileira. Lançado em 1968, foi o primeiro carro de passeio da Chevrolet. Teve vida longa e vários modelos, inclusive alguns esportivos, até ser definitivamente descontinuado em 1992.

Fernando também possui um Chevette antigo ano 1977, mas a prioridade — e a grande paixão — é mesmo o Opala. Quando o carro foi comprado, há cinco anos, a conservação não era das melhores. O eletricista não pensou duas vezes em investir suas economias na reforma, a cargo de um funileiro de Londrina.

Ele disse que as peças não são difíceis de serem encontradas. “Na internet tem tudo”, resume. Fernando, inclusive, costuma fazer pequenas viagens com o Opalão. “O pessoal costuma parar para admirar”, admite. O único inconveniente é o motor de 4 cilindros, não tão econômico. Na estrada, por exemplo, consegue fazer oito quilômetros por litro. “É por isso que não ando muito na cidade”, disse.