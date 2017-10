Eles adoram seus apelidos, até os “impróprios”

Apelidos que poderiam sugerir racismo são

aceitos naturalmente por vários santa-cruzenses

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Imagine chamar alguém de “Preto”, “Negão”, “Brancão” ou “Macaco”. Na era do “politicamente correto”, na certa haverá risco de ser processado por injúria racial. No entanto, muitas pessoas conservam antigos apelidos “incorretos” e não dão a mínima. Desde, é claro, que seja apenas o tratamento carinhoso. Em Santa Cruz do Rio Pardo há vários casos de pessoas com apelidos que, à primeira vista, podem sugerir crimes.

Celso Teixeira, 76, que trabalha no ramo imobiliário há décadas, é conhecido em Santa Cruz do Rio Pardo como “Celso Preto”. Ele nem se lembra exatamente como surgiu o apelido, mas sabe que foi na época do Tiro de Guerra. “Meu número era o 24 e nem isso me incomodou”, disse.

Violeiro ligado a movimentos católicos, Celso sabe que o “Teixeira” é pouco conhecido. “No telefone, quando alguém pergunta qual Celso é, eu já falo que é o Preto”, conta, com bom humor. Às vezes, quem está por perto estranha.

O segurança e empresário Ézio do Nascimento, 53, embora negro, é conhecido por “Brancão”. Ele conta que as pessoas só começaram a saber que seu nome é Ézio quando se candidatou a vereador. Antes, era só “Brancão”. Na urna, constou “Ézio Brancão”.

O apelido, por sinal, tem uma história familiar. “Foi minha avó a responsável”, conta Ézio, que é gêmeo. “Para diferenciar os dois bebês, minha avó disse que eu era um pouco mais branco. Então, logo virou Brancão”, contou.

Ézio garante que poucas vezes percebeu racismo em conversas. Certa vez, quando era segurança do Santander, ele não deixou um cliente atrasado entrar na agência, já que as portas estavam fechadas. O sujeito o ofendeu, mas Brancão aguardou o dia seguinte para conversar calmamente com o estressado. “Acho que valeu mais do que se eu tivesse perdido a calma. Ele ficou envergonhado”, contou.

Mas há um outro “Brancão” na cidade. Enivaldo Batistussi, 59, brinca que é o “original”, pois tem a pele clara. Certa vez, diz que encontrou com Ézio na rua e, de cara fechada, se aproximou e acusou-o de ser falso. Antes de qualquer reação do “xará”, começou a rir e se apresentou. Hoje, são amigos.

Empresário do ramo imobiliário, ele lembra que o apelido surgiu quando tinha oito anos. “Eu era muito branco, loiro, quase um tico-tico. Aí um amigo, Silvio Vicentim, começou a me tratar como Branquinho. Quando eu completei 15 anos, ele me chamou e disse que, a partir daquele dia, eu seria Brancão”, contou.

Claro que, no caso dele, também há ênfase em relação à cor da pele, o que poderia configurar injúria racial. “Nunca liguei. Aliás, ninguém me conhece pelo nome verdadeiro”, disse. Ele é “Brancão” até entre famíliares. “Só minha mulher não me chama pelo apelido. Para ela, sou o ‘bem”, afirmou.

‘Acrobata’

Um exemplo de apelido que pode ser considerado agressivo é o do empresário Claudinei dos Santos, 45, dono da “Requinte Gesso”. Moreno, ele é conhecido como “Macaco”. No entanto, o apelido surgiu na infância, dado pelo professor de capoeira, numa alusão à agilidade de Claudinei. “Eu pulava e fazia muita acrobacia”, explica.

No começo, achava ruim. “Acho que é por isso que o apelido pegou forte. Hoje a maioria só me conhece como Macaco”, conta. No entanto, Claudinei nunca percebeu uma conotação racista. “Muitas vezes o constrangimento é da pessoa. Costumam perguntar antes qual meu apelido antes de pronunciá-lo”, conta, rindo. Em casa, Claudinei ganhou um outro tratamento da mulher: é “Caco”, um diminutivo do próprio apelido.

* Colaborou Toko Degaspari

Nantes diz que há ‘renúncia’

quando um apelido é aceito

Segundo o advogado João Nantes, aos olhos da lei chamar alguém de “Preto”, “Negão”, “Brancão” ou “Macaco” pode configurar injúria. No entanto, quando o dono aceita, há uma renúncia tácita ao suposto crime que, aliás, não prescreve. “É muito grave, mas quando a própria pessoa reconhece que é um nome carinhoso, praticamente está renunciando ao direito judicial”, explicou.

Nantes disse que em Santa Cruz “quase todo mundo tem apelido” e, muitas vezes, o que parece ser uma ofensa é, na verdade, uma brincadeira que “pegou” ao longo dos anos. No entanto, segundo o advogado, todos devem ter cuidado com estes apelidos, já que a lei é muito rigorosa. Há inúmeras situações que definem este crime, imprescritível e inafiançável. “O ideal é conhecer a pessoa antes de chamá-la por um apelido”, disse. Nantes lembra o princípio básico de que todos são iguais “e como tais devem ser tratados”.