Com único caso, dengue já mobiliza autoridades em Santa Cruz

Receio é de surto nacional, conforme alerta do

governo do Estado; paciente é do Jardim São João

O surgimento de um caso de dengue após um ano e três meses, quando a cidade atingiu um recorde de período sem a incidência da doença, preocupa a secretaria de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo. O motivo é simples: um comunicado do governo estadual alertou que, neste ano, as condições estão semelhantes a 2015, quando houve uma epidemia de dengue em todo o Brasil. Na época, a exemplo de dezenas de cidades, o município também declarou situação de epidemia, com quase 1.000 casos registrados.

O secretário Diego Singolani promoveu na manhã de sexta-feira, 20, uma audiência pública para discutir planos de combate às arboviroses, como são chamadas as doenças transmitidas por mosquitos. Além da dengue, por exemplo, o mosquito aedes aegypti pode transmitir as perigosas chikungunya e febre amarela.

Como o combate mais eficaz é a limpeza de quintais, o objetivo é retomar campanhas para conscientizar a população. O secretário Singolani, por exemplo, admite que o longo período sem nenhum caso de dengue contribui para um certo “relaxamento” dos moradores. “Isto é normal, mas precisamos ficar novamente alertas”, disse.

O secretário contou que na última pesquisa, feita em março, para avaliar os cuidados da população, entre 11 mil residências, mais de 8.000 não tinham problemas de recipientes com água parada. “Mas quando o tempo passa sem nenhum caso positivo, é natural que isso aconteça. Por isso, vamos retomar campanhas, com a colaboração da imprensa, para uma nova conscientização. Afinal, o alerta é de que o risco de uma nova epidemia neste ano é muito grande”, disse Diego Singolani.

O primeiro caso de dengue deste ano afetou uma mulher, moradora do Jardim São João. De acordo com as autoridades, o caso foi considerado “autóctone”, ou seja, transmitido no próprio município, o que aumenta a preocupação da secretaria de Saúde. Até então, em 2017 pelo menos 34 pessoas fizeram exames, mas os diagnósticos foram negativos. Outras quatro ainda aguardam os resultados.

No caso da paciente do Jardim São João, a equipe de controle de vetores da secretaria da Saúde providenciou o bloqueio num raio de 400 metros da residência da mulher. Agentes comunitários estão pesquisando pessoas com sintomas de dengue e efetuando a aplicação de larvicida.

O secretário Diego Singolani lembra que o município já realizou um mutirão de limpeza há menos de dois meses, mas provavelmente vai promover outro até o final do ano. Segundo ele, equipes da Saúde vão visitar as residências para monitorar a incidência do mosquito aedes aegypti.