Em sarau, escritora de Santa Cruz lança seu terceiro livro

Escritora Nath Camilo, que mora em Santa Cruz do

Rio Pardo, lançou seu novo romance durante evento

A escritora Nath Camilo, 35, lançou em Santa Cruz do Rio Pardo seu novo livro, “A Névoa Cinza do Paraíso”, durante sarau literário na Biblioteca Municipal “Professor Abílio Fontes”. O evento, na noite de quarta-feira, 19, reuniu amantes da literatura num “bate papo” com direito a roda de leitura.

A paixão de Nath pela leitura vem da infância. “Eu cresci num ambiente de muita literatura. Minha mãe é professora de Língua Portuguesa e meu pai também gosta de literatura, daí esta forte influência”, disse. Aos sete anos, por exemplo, Nath já tinha lido o clássico “A Guerra de Troia”, de Heródoto, além de escrever poesias. Era o começo de um grande desafio: tornar-se escritora.

O primeiro romance veio aos 13 anos, sobre a aventura de um grupo que se perde em plena floresta amazônica e enfrenta aventura místicas. A aliás, a amazônia exerce uma forte atração na escritora. “Existe um certo misticismo que me leva até lá na imaginação”, diz Nath, que sonha em conhecer de verdade a floresta. “Eu já aprendi a falar ‘estou com fome’ em tupi-guarani. Então, já estou me preparando para quando isto acontecer”, brinca a escritora, rindo.

Aos 21 anos, quando estudava Ciências Sociais na Universidade Estadual de Londrina (UEL), Nath começou a escrever seu segundo romance, cujo primeiro nome era “Desajustados”. Em seguida, em 2007, escreveu “A Névoa Cinzenta do Paraíso”, que também tinha um primeiro nome diferente: “Alienados”. Ela mudou o nome para tornar a história mais contextual. “Além disso, a Globo vai lançar uma novela com um nome parecido”, diz Nath.

A escritora admite que romance é praticamente o seu gênero. O primeiro livro, aliás, escrito aos 13 anos, teve os manuscritos encontrados pela mãe de Nath, que a incentivou a publicar a obra. E ela garante que o texto é o melhor que ela já publicou. “Na verdade, nos outros dois livros eu me policiei demais, enquanto o primeiro foi escrito sem o compromisso com a universidade e a vida adulta”, contou.

A santa-cruzense tem contrato com a editora Multifoco e seu último livro faz parte da coleção “Desfecho romances”. A obra também está à venda na rede da Livraria Cultura e a história é atualíssima, num mundo conturbado por ideologias políticas à esquerda e à direita, onde o cultivo da amizade acaba sendo um detalhe.

Aos jovens que pensam em seguir carreira com a literatura, ela recomenda muita leitura. “Geralmente as pessoas dizem que não gostam de ler porque têm uma ideia distorcida da literatura acadêmica, que às vezes é maçante. Mas leiam revista da Mônica. O importante é ler de tudo”, disse.