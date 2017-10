Empresário de Santa Cruz vive drama na Turquia

Takeshi Suzuki ficou sem sacar

dinheiro devido a problema no cartão

Imagine ficar sem dinheiro num país distante, que fala outra língua e onde ninguém o conhece. Pois o empresário Takeshi Suzuki, que possui negócios no ramo de arrozeiras e viaja constantemente ao exterior, enfrenta um drama na Turquia, onde ficou sem dinheiro devido a problemas com o cartão do banco Bradesco. Além de não conseguir realizar saques em caixas eletrônicos internacionais, ele ainda teve valores subtraídos de sua conta, conforme mostram extratos que Takeshi conseguiu acessar na Turquia. O santa-cruzense pretende embarcar neste domingo de volta ao Brasil.

O retorno, aliás, só será possível porque Takeshi emprestou dinheiro do próprio cliente, a quem foi oferecer um equipamento de análise de arroz por imagem, fabricado pela empresa do santa-cruzense. “Isto é muito constrangedor”, contou Takeshi, em contato com o jornal. Segundo ele, certamente os planos de sucesso na viagem de negócios ficaram comprometidos com um problema que ele não esperava. “Minha performance foi prejudicada. Tive forte estresse e nem consegui dormir”, contou.

O empresário viajou a Turquia a convite da Multigrain, uma empresa que deseja representar o produto de Santa Cruz naquele país e no Leste europeu. Antes da viagem, procurou seu banco, o Bradesco, para se informar sobre os procedimentos de saques. Não haveria problemas, segundo as instruções.

Em Istambul, entretanto, ao tentar realizar um saque num caixa eletrônico perto do “Hotel Holiday Inn Airport”, o dinheiro não saiu. Repetiu a operação várias vezes e a mensagem do monitor foi de que era impossível realizar a transação. Takeshi, porém, levou um susto quando consultou o saldo da conta: todos os valores digitados haviam sido debitados. “Foi um verdadeiro desfalque”, contou.

Desesperado, passou a entrar em contato com o call center do Bradesco, que instruir Takeshi a procurar a agência de Santa Cruz. “Mas estou na Turquia”, disse, indignado. Ele gravou um vídeo no caixa eletrônico e encaminhou ao banco, deixando o número do celular com o atendente. Ninguém entrou em contato.

Sem solução à vista, Takeshi apelou a familiares e amigos, através das redes sociais, que procurassem a agência do banco em Santa Cruz do Rio Pardo para expor a situação.

De vendedor, Takeshi se viu obrigado a emprestar dinheiro do próprio cliente para pagar a conta do hotel. Ele, inclusive, viajou a outra cidade, Ipsala, onde, num caixa de outro banco, conseguiu fazer um saque mínimo do que sobrou após os sucessivos débitos. “Mas o cartão continua não funcionando para compras ou pagamentos. Não vou levar nenhuma lembrança da viagem para minha família”, reclamou.

Com o saque, Takeshi conseguiu pagar parte do empréstimo, mas está contando moedas para poder fazer a viagem de volta ao Brasil. “Minha maior preocupação é com o resultado do negócio. Meu produto é muito bom, mas meu psicológico foi afetado num momento em que minha performance era importante. Afinal, é o meu primeiro contato na Turquia e, de cara, precisei pedir dinheiro emprestado”, lamentou o santa-cruzense.

De volta ao Brasil, Takeshi Suzuki disse que vai procurar um advogado para expor o que chamou de “grave constrangimento” sofrido no exterior pelos problemas. Ele garante não ter dúvidas de que sofreu dano moral.