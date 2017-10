Euclides Rossignolli lança segundo livro

Cinco anos após o lançamento do seu primeiro livro, o professor Euclides RossignolLi surge agora com mais um volume de crônicas, inspiradas principalmente nas lembranças do menino que cresceu brincando nas ruas e nos campos de futebol da Vila Margarida, em Ourinhos. O livro do ex-cronista do DEBATE, Outras Coisas, estará nas livrarias a partir desta semana.

Formado em Sociologia pela USP e professor em escolas de Ourinhos e da região, Euclides chegou a se eleger vereador em 1983. É por isso que a política também é tema de seus textos. Em Outras Coisas, o assunto divide espaço com as memórias de quem nasceu e viveu o cotidiano dos trabalhadores da estrada de ferro. O pai era ferroviário numa época em que a vila Margarida era habitada principalmente por empregados da ferrovia. “As crônicas foram escritas entre 2000 e 2017. Dei preferência a temas que se referem a Ourinhos, mas tem coisas que não se relacionam diretamente com a cidade”, explica Euclides.

Se o assunto é política, a ferrovia ou os tipos populares que despontam em suas crônicas, o fato é que Euclides Rossignolli escreveu histórias que proporcionam “prazer e encantamento”, como define a professora Neusa Fleury Moraes no texto de apresentação do livro.

O novo livro de Rossignoli ganha ainda mais importância quando se sabe que Ourinhos, cidade que cresceu à sombra da estrada de ferro, está perto de comemorar seu centenário.