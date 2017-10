Mais de dez anos depois, raiva reaparece na zona rural de Santa Cruz

Três animais morreram no bairro da ‘Onça’

Uma incidência da raiva atacou pelo menos três bois numa propriedade rural no bairro da Onça, em Santa Cruz do Rio Pardo. Os animais morreram, um deles sacrificado pela equipe veterinária, segundo informações da secretaria de Saúde. Havia sinais de mordidas, provavelmente de morcegos hematófagos.

A doença não atingia rebanhos no município havia mais de dez anos. O novo caso foi descoberto na semana passada pela secretaria da Agricultura e anunciada pelo prefeito Otacílio Parras (PSB) em pronunciamento a uma emissora de rádio.

Segundo a secretaria da Saúde, o caso não é recente, uma vez que a doença demora para se manifestar. O atendimento de veterinários à propriedade rural aconteceu no final de setembro, quando foram colhidos os exames.

Uma funcionária da secretaria de Saúde disse que todo o rebanho da fazenda, assim como os proprietários rurais e até um técnico da Casa da Lavoura que tiveram contato direto com os animais contaminados foram vacinados. A vacina é uma medida preventiva, mas não significa que houve outras contaminações, inclusive em seres humanos.

Os animais domésticos da propriedade rural, como cães e gatos, também foram vacinados. Aliás, a secretaria da Saúde vai promover uma vacinação antirrábica para cães e gatos acima de três meses, no próximo dia 4 de novembro.

O morcego que transmite a raiva é o hematófago, que normalmente vive em colônias na zona rural. Na área urbana, existe o morcego herbívoro, que não transmite a raiva — que pode ser fatal. Entretanto, o animal pode provocar outras doenças em humanos.