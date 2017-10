Senai de S. Cruz oferece cursos para o setor de alimentação

Alguns cursos podem ser gratuitos através de bolsas de estudo

Considerado um dos setores econômicos que mais cresceram nos últimos anos, a alimentação está em destaque na unidade “Geraldo Vieira Martins” do Senai de Santa Cruz do Rio Pardo. Nos próximos dias, começam cursos para panificação, confeitaria, salgadeiro, pizzaiolo, chocolateiro e outros. As inscrições para cursos com bolsas de estudo podem ser feitas diretamente no site da escola (santacruz.sp.senai.br).

O curso de padeiro, por exemplo, tem idade mínima de 16 anos e oferece ensino de planejamento e execução de operações na fabricação de pães, balanceamento do acabamento final do produto e noções da tendência do mercado sobre matérias-primas e equipamentos. As aulas começam amanhã e vão até maio do próximo ano.

Mas há outros cursos na unidade do Senai de Santa Cruz do Rio Pardo. Amanhã, por sinal, terminam as inscrições para o curso de soldador ao arco elétrico-eletrodo revestido, de 160 horas. É necessário ter idade mínima de 18 anos e certificado de conclusão da 6ª série (ou 7º ano do Ensino Fundamental).

Na quarta-feira, 25, terminam as inscrições para o curso de pespontador de calçados, com carga horária de 160 horas. Já o curso de operador de computador está com inscrições abertas até o final de outubro, com início das aulas prevista para o dia 31. O curso vai até maio do próximo ano.

Segundo Henrique Leandro Zago, orientador de prática profissional, o Senai de Santa Cruz do Rio Pardo fez um grande investimento na montagem de oficinas completas, com maquinários novos e, inclusive, contratação de uma nova professora com alto conhecimento técnico na área. “Ela foi campeã nacional da Olimpíada do Conhecimento e representou o Brasil e o Senai em competições internacionais”, lembrou Zago.

Informações sobre outros cursos também podem ser obtidas no site do Senai ou na página da instituição no Facebook (“senai.scrp/”. A maioria dos cursos pode ser gratuita, através de bolsas de estudo. O Centro de Treinamento do Senai “Geraldo Vieira Martins” fica na avenida Ângelo Carnevale, no bairro da Estação, próximo do pontilhão da rodovia SP-225, em Santa Cruz.