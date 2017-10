Acidente assusta a região dos Correios

Sem freios, camionete invadiu calçada

Uma camionete de grande porte (F-250), sem freios e sem ninguém na direção, invadiu quinta-feira, 19, os portões da agência dos Correios de Santa Cruz do Rio Pardo, parando a poucos metros de um ponto de ônibus.

O acidente aconteceu no período da tarde, na rua Farmacêutico Alziro Souza Santos, num dos cantos da praça Leônidas Camarinha. O local tem grande movimento de veículos e pedestres, principalmente porque o ponto de ônibus é o último para moradores dos altos do bairro da Estação.

Segundo informações, o dono da camionete, cujo nome não foi divulgado, estacionou o veículo e se dirigiu à agência dos Correios. Uma mulher viu o veículo se movimentando e correu para avisar o motorista, mas não deu tempo.

Desgovernada, a caminhonete atingiu um Fiat Palio e, ao subir na calçada, destruiu o portão dos Correios. Por sorte, ninguém se feriu.