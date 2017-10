Creche tem construção retomada

Mas empreiteira continua reclamando de pagamentos

A construção da nova creche no bairro da Estação foi retomada na semana passada pela construtora Alpha, vencedora da licitação para a obra. Os serviços estavam paralisados desde o início de setembro, quando os trabalhadores cruzaram os braços depois da empresa atrasar os salários. A direção da Alpha alegou que não estava recebendo em dia os créditos da prefeitura e, por isso, não pagou fornecedores e ainda atrasou salários.

A nova creche será uma das maiores da cidade e está sendo construída com recursos federais, com uma pequena parcela da prefeitura. O custo total passa de R$ 1,55 milhão. A creche, cuja construção começou em janeiro, deveria ser inaugurada no início do próximo ano, mas certamente haverá atrasos.

O anúncio de que os trabalhos voltaram ao normal partiu do próprio prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) em emissoras de rádio na semana passada. Segundo ele, a construtora conseguiu recursos no mercado financeiro e retomou a obra. Para Otacílio, a atitude “prova” que a prefeitura está em dia com os pagamentos à empreiteira.

No entanto, consultado na semana passada, o empresário José Carlos Souza, um dos sócios da empreiteira Alpha, admitiu que emprestou dinheiro para manter a obra em andamento, mas insistiu que há atrasos no pagamento à empresa. “Depois de quatro medições, não houve o pagamento de agosto em diante”, reclamou, também sugerindo responsabilidade do governo federal.

“É impossível fazer milagre”, insistiu o empresário, que também enfrenta um drama pessoal após um acidente no canteiro de obras. Ele se feriu numa queda e está em tratamento, impossibilitando o acompanhamento diário da construção.

José Carlos, entretanto, disse que no momento não pode “acelerar” a construção enquanto o governo não normalizar os pagamentos. “Se tudo correr bem, podemos imprimir um ritmo semelhante ao início da obra. Mas preciso ter uma segurança”, contou.

A construtora Alpha trocou praticamente todos os trabalhadores da obra. Isto foi necessário, segundo José Carlos Souza, após o movimento que paralisou a construção. “Houve quebra de confiança dos dois lados”, admitiu.

Impasse

Na semana passada, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) anunciou que vai rescindir o contrato com a empreiteira Belinatti, responsável pela construção da quadra coberta da avenida Clementino Gonçalves, nas imediações do supermercado São Sebastião. A obra está sendo realizada há mais de dois anos, em ritmo lento, sendo paralisada em algumas oportunidades.

Há alguns meses, a prefeitura ameaçou rescindir o contrato, mas deu uma nova chance à empreiteira. “Estamos com muita dificuldade com a construtora, que não conseguimos nem notificar”, disse Otacílio Parras à rádio 104 FM, explicando que haverá convocação através do “Semanário Oficial”.