Edvaldo quer saber as providências da Codesan sobre “horas extras”

Empresa do município só denunciou as

irregularidades quase dois anos após CPI

O vereador Edvaldo Godoy (DEM) foi criticado quando se descobriu, no mês passado, que uma CPI de 2015 teve um depoimento que sugeriu a existência de pagamentos irregulares de horas extras. O apontamento, porém, não teve maiores desdobramentos no relatório daquela CPI, da qual Edvaldo fazia parte. A presidente foi a vereadora Cleusa “Enfermeira” Soares (PR), também da bancada ligada ao atual prefeito e que acabou não sendo reeleita. Edvaldo nega omissão, mas agora também quer saber quais as providências que a Codesan adotou quando soube da irregularidade.

O pedido de Edvaldo deve ser votado na sessão desta segunda-feira, 23, e vai colocar mais lenha na já combalida relação entre vereadores da oposição e a bancada governista.

No entanto, o pedido de Edvaldo é pertinente, já que o depoimento de 2015 foi do então diretor financeiro da Codesan, Abelardo Pinheiro Guimarães, que citou a irregularidade sem dar maiores detalhes. Guimarães, que deixou o cargo meses depois, foi indicado pelo próprio prefeito Otacílio Parras.

De fato, se os vereadores da CPI de 2015 foram omissos, muito mais pode-se dizer da Codesan, já que a empresa é quem possui todos os documentos que podem comprovar a irregularidade. Aliás, foi o próprio presidente atual da empresa, Cláudio Agenor Gimenez, quem entregou ao jornal cópias dos documentos que sugerem a fraude. A notícia foi veiculada com destaque em junho deste ano, quase dois anos após a irregularidade ter sido situada por um diretor da empresa em depoimento à Câmara.

O requerimento de Edvaldo é, na verdade, uma resposta a outro da prefeitura, assinado pela procuradora Luciana Junqueira, questionando a Câmara sobre as providências ante as denúncias das “horas extras”. O vereador, na prática, está “devolvendo” a pergunta. ao governo.

Governo ‘ressuscita’ criação

da ‘CPI das Horas Extras’

Parte da bancada governista agora defende

investigação, que pode sair nas próximas semanas

Esquecida durante semanas, a possibilidade de abertura de uma CPI para investigar pagamentos irregulares de horas extras na Codesan voltou a ser discutida nos bastidores da Câmarea. O assunto ainda está sendo mantido em sigilo pela bancada governista, mas o pedido pode ser feito nas próximas semanas. Não há necessidade de votação, bastando o número suficientes de assinaturas.

A criação da Comissão Parlamentar de Inquérito teria sido acertada numa reunião realizada na tarde de quarta-feira, 18, no recinto da Câmara. Horas antes, o líder do governo, Luciano Severo (PRB), se reuniu com o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB). Caso o pedido oficial seja apresentado, ficou decidido que ele seria assinado pelo vereador Cristiano de Miranda (PRB). Neste caso, o autor estará impedido de participar dos trabalhos.

Consultado, Cristiano negou que tenha assinado qualquer pedido. Na pauta da sessão desta segunda-feira, 23, não consta requerimento para criação de uma CPI. No entanto, Miranda apresentou uma emenda à Lei Orgânica que muda parte do texto sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, obrigando a remessa do relatório final ao Poder Executivo e ao Ministério Público.

O caso das “horas extras” foi alvo de reportagem do DEBATE em junho e “esquecido” pela administração após a morte do ex-presidente da Codesan dos governos anteriores, José Éder Pereira, vítima de um acidente na SP-225. Afinal, a irregularidade envolve também a administração de Otacílio Parras Assis.

Há meses, houve uma polêmica pública entre vereadores quando se descobriu que uma outra CPI sobre a Codesan, criada em 2015, teve um depoimento que já apontava a irregularidade em horas extras. O vereador Paulo Pinhata (PMDB) chegou a dizer na rádio 104 FM que os vereadores daquela legislatura teriam sido “omissos”, mas depois pediu desculpas.

O vereador João Marcelo Santos (DEM) também foi consultado pela reportagem sobre a possibilidade de criação da CPI, mas alegou que não poderia falar sobre o assunto porque o grupo prometeu sigilo. No entanto, deixou escapar que o presidente da Câmara, Marco Antonio Valantieri (PR), poderá fazer algum tipo de anúncio à imprensa.

O caso envolve o pagamento irregular de horas extras a funcionários do escritório da Codesan. Eles acumulavam o máximo de horas extras todos os meses, supostamente aos finais de semana e feriados, num esquema que fazia dobrar o salário. A atual administração da empresa garante que as horas a mais eram fictícias. O esquema teria continuado até meados de 2013, quando Eduardo Blumer era o presidente da Codesan, já no governo de Otacílio Parras.

Há rumores de que, caso a CPI seja realmente criada, ela deverá ser presidida pelo vereador Luciano Severo (PRB). A oposição, segundo consta, não seria nenhum membro em sua constituição.

Otacílio apóia

Na semana passada, questionado sobre o assunto pelo radialista Diego Singolani, da 104 FM, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) voltou a defender a investigação, mesmo afetando o seu governo. Ele lembrou que, segundo apurações preliminares, as horas extras sem contrapartida de serviços foram pagas, inclusive, em 2013, ano em que já era o prefeito.

Otacílio, entretanto, ponderou que este assunto é exclusivo dos vereadores, negando ter participado de qualquer reunião sobre formação de CPI. No entanto, durante a entrevista, ele revelou que sabia detalhes de reuniões onde o assunto foi discutido, inclusive citando nomes de vereadores que faltaram.