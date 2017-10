Ipaussu: motorista bate em moto, fere duas pessoas e foge

Ele foi encontrado pela Polícia

Militar em S. Cruz, ainda no veículo

Um acidente no centro de Ipaussu durante a tarde de sexta-feira, 20, feriu uma mulher de 35 anos e a filha dela, de apenas 10. As duas estavam numa moto que foi atingida por uma camionete, cujo motorista — funcionário de uma oficina mecânica de Santa Cruz do Rio Pardo, que não teve o nome divulgado — estava com o veículo sem autorização do proprietário.

Segundo testemunhas, o acidente foi provocado porque a camionete estaria em alta velocidade. As vítimas sofreram ferimentos pelo corpo e foram atendidas pelas equipes do Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — e do Corpo de Bombeiros. Mãe e filha foram encaminhadas à Santa Casa de Ipaussu e passam bem.

Após a batida, o motorista da camionete fugiu. Acionada por populares, a Polícia Militar mobilizou a corporação em toda a região para tentar encontrar a camionete.

Minutos após, uma viatura da PM de Santa Cruz do Rio Pardo conseguiu localizar o condutor, já na área urbana do município. Nervoso, o motorista confessou a fuga. Ele explicou que é funcionário de uma oficina de automóveis e disse que teria saído com o veículo para “testar”. O homem de 30 anos não possui permissão para dirigir porque está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há 11 anos. Segundo consta, não consegue renovar o documento devido ao excesso de multas em seu nome.

O santa-cruzense garantiu que, logo após causar o acidente, ele parou seu veículo e retirou a moto do local. Em seguida, fugiu por estar com a documentação irregular.

Levado para a delegacia de Ipaussu, onde foi registrada a ocorrência, o rapaz foi liberado. A camionete também foi entregue ao proprietário, que alegou não ter nenhuma culpa nos fatos.

Pelo menos uma testemunha contou à Polícia Militar que a camionete estava em alta velocidade porque o funcionário da oficina foi até Ipaussu sem autorização do patrão. “Ele disse que iria testar ajustes na rodovia, mas mudou os planos e veio até Ipaussu para ver um amigo, contou a testemunha, que não quis se identificar.