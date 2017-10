PM prende quatro por tráfico

Cerca de 450 papelotes de cocaína e meio tijolo de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo na noite de quinta-feira, 19. Os entorpecentes estão avaliados em mais de R$ 23 mil. Quatro pessoas, entre elas uma mulher, foram presas. Um veículo foi apreendido.

O cerco da PM começou na rua Antonio Mardegan, quando houve abordagem a um veículo que é alvo frequente de denúncias. O motorista, Felipe Caetano, 24, levava um embrulho com 100 porções de cocaína. Pressionado, ele confessou que um cunhado e um primo também eram donos do entorpecente.

Com a equipe reforçada, os policiais estiveram numa casa na vila Saul, onde estavam mais três jovens: Felipe Pinho, 24, a namorada dele, identificada como Isabela, e Felipe Cardoso, 26. Um deles tinha cocaína escondida na cueca, mas na casa e em outros dois imóveis nas vilas Fabiano e Eleodoro havia porções de maconha e cocaína.

Todos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Um quinto jovem foi liberado.