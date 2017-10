Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha na SP-225, em Santa Cruz

Maconha estava escondida

em carreta com carga de milho

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu durante a tarde de quinta-feira, 19, quase uma tonelada e meia de maconha. A droga foi localizada dentro de uma carreta, no meio de uma carga de milho, dentro do pátio do Posto Paloma, no município de Santa Cruz do Rio Pardo. Os dois homens que estavam na carreta foram presos em flagrante.

Um dos homens confessou que o entorpecente seria transportado até o litoral paulista.

Os policiais estavam em patrulhamento na rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), quando entraram no pátio do posto Paloma. “Percebemos dois homens ao lado de uma carreta. Eles se assustaram ao ver a viatura e começaram a caminhar para outra direção”, disse o comandante da equipe rodoviária.

Suspeitando de algo errado, os policiais solicitaram apoio e realizaram a abordagem. A desconfiança aumentou quando, separados, cada um dos homens contou uma versão diferente, inclusive o destino do caminhão.

A carga foi vistoriada e, no meio de quase 26 mil quilos de milho, havia uma tonelada e meia de maconha em fardos. Sob escolta policial, a carreta foi levada para o pátio da empresa Solimã, no Distrito Industrial de Santa Cruz do Rio Pardo, onde funcionários e proprietários da indústria aceitaram ajudar a Polícia Rodoviária. A carga de milho foi retirada e houve a pesagem do entorpecente.

Além do comando da Polícia Militar de Assis, a ocorrência foi acompanhada pelos delegados Isabel Bertoldo e Valdir Alves de Oliveira. A droga foi incinerada poucas horas depois da apreensão. Os presos foram levados à Cadeia Pública de São Pedro do Turvo.