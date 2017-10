Câmara oficializa CPI para investigar Codesan; Severo será o presidente

A CPI para apurar o caso das “horas extras” na Codesan foi oficialmente criada na noite desta segunda-feira, 23, graças a um pedido do vereador Cristiano Miranda (PRB). Conforme antecipou o jornal em sua edição de domingo, o presidente será Luciano Severo (PRB) e o relator deve ser o vereador Lourival Heitor (DEM). Resta uma vaga, que a oposição reluta em ocupar. É que Maura Macieirinha (PSDB) pode ser impedida de participar porque era a prefeita num dos períodos em que aconteceram os supostos pagamentos de horas extras por serviços que talvez não tenham sido prestados. Já Murilo Sala (SD), o outro vereador eleito pela coligação oposicionista, também não demonstrou disposição em integrar a comissão. No entanto, disse que “não será obstáculo” para a investigação e vai acompanhar todos os trabalhos.

As irregularidades foram detectadas pela empresa em 2013, quando o prefeito já era Otacílio Assis (PSB). Dois anos depois, em depoimento numa CPI que investigou a Codesan, o então diretor-financeiro, nomeado por Otacílio, apontou a suposta falha nas horas extras. Mas somente quase quatro anos depois da descoberta da possível fraude é que a empresa pertencente ao município tornou pública a irregularidade.

Para alguns vereadores, inclusive alguns da base de sustentação do governo, o atual presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, foi no mínimo omisso. “O correto seria o próprio presidente, junto com o Conselho Fiscal, fazer a apuração interna, encaminhando o caso ao Ministério Público. O erro está dentro da própria Codesan”, disse João Marcelo Santos (DEM). “Se o presidente sabia dos fatos, já que colocou na imprensa, e não tomou providência, ele deve ser responsabilizado”, insistiu o vereador. Segundo ele, muito provavelmente o atual presidente da Codesan será punido pela nova CPI.

Já Cristiano de Miranda (PRB) provocou polêmica ao discursar sobre um projeto de sua autoria, que torna obrigatória a remessa dos relatórios de CPIs ao Ministério Público e ao Poder Executivo. Segundo ele, “fatos estranhos” aconteceram na última CPI de 2015, que investigou exatamente a Codesan. Miranda sugeriu que o relatório daquela investigação sequer foi encaminhado ao Ministério Público.

Edvaldo Godoy (DEM), que foi o relator daquela CPI, cobrou detalhes das declarações de Miranda. “Há uma tentativa de inverter fatos, dizendo que vereadores da gestão passada foram omissos. Na verdade, se a empresa não tomou providências sobre fatos que ela sabia, aí sim é um caso de omissão”, afirmou.

Segundo apurou o jornal, a iniciativa de se criar uma CPI foi acertada no final da tarde de quarta-feira, 18, quando os nomes de Severo para presidente e Lourival como relator foram, inclusive, definidos. Nos dias seguintes, uma comissão de vereadores discutiu o assunto primeiro com o promotor Reginaldo Garcia e, depois, com Otacílio Parras Assis (PSB), durante reunião de vereadores no gabinete do prefeito, que se estendeu após o final do expediente na prefeitura na tarde de sexta-feira, 20.