Coluna de Geraldo Machado – Edição de 22/10/2017

Novelo de citações

Geraldo Machado

“Não se sofre por ser

privado daquilo de que

não se tem saudades”.

Cícero – “Saber Envelhecer”

Eu estava sentado numa cadeira de frente do caixa de um Pança da cidade, eu e muita gente mais nova que este, que não gosta de esperar. Também não havia motivo para amúos nem resmungos inúteis. Eu e eles, os clientes, tínhamos uma senha numerada nas mãos. Restava esperar a chamada, um por vez.

Meu número era dez. Ao meu lado, um senhor e, no mesmo sentido, à sua esquerda, um moço enjoado. Não de nojo, mas de gênio. Escutei o seu recado, ou desabafo: “Fora os véios, tem três na nossa frente”. Não era comigo. Lá eu era um velho e não estava na frente do rapaz assanhado, já que a minha senha lhe dava vantagem no atendimento. Essa grosseria está neste novelo somente como uma citação. Nem Cícero, nem, tampouco Catão, o Antigo. Cícero, no livro, diz que colocou Lélio e Cipião (o africano), frente a seu amigo muito honrado para que ficassem “maravilhados ante a sua capacidade de surportar a velhice”. Para mim, quieto, lembro Platão, que morreu com 80 anos em “pleno trabalho de escrita”. Muitos são citados no livro.

Um deles, Górgias de Leôncio, que viveu cento e sete anos… sem interromper jamais seus estudos nem suas pesquisas… e se obstinava em viver tanto tempo, respondeu: “Nada tenho a reprovar à velhice. O novelo de Cícero está inteiro e, desfiá-lo, faz dessa linha muitos carretéis de sabedoria”. São suas próprias faltas, suas insuficiências, que os imbecis imputam à velhice. Vou, devagar, me desencumbindo do meu tema: saber envelhecer. Sei, sabe-se, que para saber é necessário aprender. Isso não pode só com os “Paques” de alfabetização. Isto é só os andaimes de uma construção suprema que é a educação.

Mas, não é nesse campo que vou me ater. Vou terminar com o capítulo em que Cícero titula: A velhice nos campos. Diz ele: “Chego agora às alegrias da agricultura. Para mim, seu encanto é incomparável. De modo nenhum elas são incompátiveis com a velhice e me parecem convir muito bem a uma vida de sábio.”

Cícero é o sábio e capaz de ministrar uma rara e inteligente aula de agricultura. “Eu poderia enumerar muitos outros prazeres campestres, mas percebo que já falei demais. Perdoai-me. A velhice é tagarela — convém confessá-lo para não dar a impressão de sempre absolvê-la — e deixei-me arrastar por meu amor pelos campos!

É neste ponto o lugar que escolhi para conter a minha tagarelice. O livro (que eu xeroquei), tem só 65 páginas, e termina com ”chave de sol”. O leitor não se espreguice: o novelo é só de citações — não é de trocadilhos. Dou a mão à palmatória, mas a chave de ouro é de Cícero: “A natureza fixa os limites convenientes da vida como qualquer outra coisa. Quanto à velhice, em suma, ela é a cena final dessa peça que constitue a existência. Se estamos fatigados dela, então partamos, sobretudo se estamos saciados”.

Estamos saciados? Nem todos, até o Caixa do Banco. É o corre-corre, é a pressa, é a fuga despercebida, desperseguida. Está certo o cantor pernambucano, da nova geração, quando diz: “Novo é aquilo que a gente esquece”. Ele nasceu em Recife e tem o nome que o pai lhe deu, nesta novela que se chama vida. Ele é o Lenine, todos os jovens o conhecem, nao requer apresentação.