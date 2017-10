Coluna de João Zanata Neto – Edição de 22/10/2017

Crônica

João Zanata Neto *

Uma pequena moeda de cinco centavos na calçada chama a atenção dos transeuntes mais atentos, mas nem todos a recolherão. Isto porque o tempo da maioria das pessoas é mais precioso que esta moeda. A cada minuto estamos a consumir valores monetários. Basta sair de casa, ir ao trabalho, fazer compras, acender uma luz, abrir a torneira, estacionar um carro, ligar um celular etc. Não estamos sempre calculando com antecipação os gastos, talvez porque sejam ínfimos ou é natural que assim ocorra.

Ontem tentei sair de casa somente para passear. Fui a pé com o intuito de não gastar um centavo sequer, mas, depois de caminhar algumas quadras, pensei que a minha intenção de economizar não seria possível, pois estava usando meus sapatos, estava fincando esfomeado, com sede e sujando minhas roupas com a transpiração. Para gastar basta existir, segundo o princípio mais elementar da economia. Mas, não cuidemos de coisas obvias como esta, pois em cada atividade um ágio de existir para que ao final ainda sobre algo. Talvez, na hora da morte poderemos fazer o balanço final das nossas contas.

Na universidade, tive a oportunidade de conhecer um professor de contabilidade muito interessante ou talvez quase estranho, pois se dedicava a guardar todas as notas fiscais dos seus gastos por todo o tempo de sua vida. Não sei se o mesmo morreu ou continua guardando tais notas. A curiosidade deste fato peculiar não é saber o montante dos seus gastos, mas sim ver até quando o idealismo persiste. Eu acho, contudo, que ele intenta, na verdade, entrar para o Guinness.

De modo estranho, se é que posso assim dizer, há uma contrariedade dentro da própria economia, pois entre os seus dois elementos, o aspecto coletivo e o individual, uma relação não harmônica cria obstáculos para o equilíbrio entre os recursos. Toda a parcela individual que contribui para a economia coletiva não se dá de uma forma puramente espontânea. Não é incomum ver o patrimônio público ser danificado por atos bárbaros. Do mesmo modo, é comum ver os recursos públicos desviados do seu propósito. Muitos reclamam, mas outros tantos não poderiam dizer nada ante as barbaridades cometidas. A coletividade não perde apenas pequenas moedas, mas, do mesmo modo, não se preocupa com o seu desperdício. São poucos os que escravizam uma maioria com seus pequenos gestos irresponsáveis. Chamar isto de ignorância é um modo ameno de nominar uma brutalidade desestruturadora.

Qualquer pequeno gesto onde se encontra o idealismo social é bem vindo, mas ele requer ser multiplicado para se construir a inalcançável utopia social. Sim, estamos falando de uma utopia, infelizmente, que pouca gente nem sequer sonha em alcançar, pois é uma tarefa para idealistas. Este mesmo idealismo parece ser um aspecto há muito tempo esquecido pela economia. Os sonhos como este já não existem entre muitos que não se identificam dentro de uma missão socializadora. Ignorar a sua missão social é esquecer a própria essência como indivíduo, deixando-se levar por seus desejos egoísticos que desintegram a sociedade como a união necessária. Isto é sempre a maior frustração de todo idealista. O idealista já nasce frustrado, mas nunca se convence disto, pois, ao contrário, não seria um idealista.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.