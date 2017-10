Coluna “Dicas” – Edição de 22/10/2017

‘Paizão’

Cada vez que fica na frente de um microfone de rádio, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) provoca arrepios em seus marqueteiros. Na semana passada, por exemplo, ele disse que não vai construir nenhum sanitário em praça pública. “Sou contra. Quem sai de casa para passear, deve ter horário para voltar”, afirmou. O segundo motivo, segundo ele, é que a manutenção de um sanitário público tem um custo alto com a contratação de funcionários…

Transparência

A entrevista foi concedida ao radialista Diego Singolani, da 104 FM, que recentemente foi obrigado a requerer oficialmente, invocando a lei federal de acesso à informação, informações sobre o laudo da empresa Eragon sobre o problema de informática que paralisou os servidores da prefeitura. Como, neste caso, é obrigado a responder, Otacílio antecipou-se e disse ao radialista que já havia assinado o ofício. A resposta é um sonoro “não”. “Peça ao promotor”, sugeriu o prefeito.

Tirando o corpo…

O atual presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri (PR), saiu-se muito mal ao culpar funcionários pela iniciativa, felizmente abortada, de doar livros antigos à Assembleia Legislativa de São Paulo. Está na cara que funcionários, alguns com mais de 20 anos na função, cumpriam ordens precipitadas de alguém que não conhece a história de Santa Cruz.

O nome

Aliás, o apelido do presidente da Câmara, inclusive registrado em campanhas eleitorais, diz muito sobre o perfil do vereador. Afinal, é o único cantor que não canta…

Preparo

O vereador Cristiano de Miranda (PRB) apresentou emenda à Lei Orgânica tornando obrigatória a remessa de parecer de uma CPI ao Ministério Público e ao Poder Executivo. O texto anterior deixava dúvida. O projeto será discutido, em primeiro turno, na sessão desta segunda-feira, 23.

Prudência

O prefeito Otacílio Parras vai regulamentar o uso de veículos oficiais. O projeto já está na Câmara e impõe a obrigatoriedade, por exemplo, do motorista pagar por danos caso eles sejam provocados em decorrência de atos voluntários. O desconto será feito diretamente no salário.

Mistério

O vereador Edvaldo Godoy (DEM) está requerendo ao prefeito informações sobre se a lei foi cumprida nas duas últimas transições de governo, que determina, inclusive, a entrega de relatórios. A última porém, no início deste ano, foi de Otacílio para ele mesmo, o que também não dispensa o cumprimento das disposições.

‘Especialista’

em hinos

Autor do hino de Santa Cruz, o músico Mário Nelli também venceu concurso para a escolha do hino de Piraju, que será apresentado nesta segunda-feira na Loja Maçônica daquele município. Mário, por sinal, também fez a música para o hino de São Pedro e até da Esportiva.

“Coisas de Política”

Lambidas

Aquele vereador redigiu um solene ofício de agradecimento para encaminhar a um deputado que estava empenhado em liberar uma verba para a cidade.

Depois de escrito, corrigido, passado a limpo e assinado, fechou o envelope e dirigiu-se aos Correios para postar o documento.

Recebeu, do funcionário, um selo. Lambeu o selo, mas nada do tal “papelzinho” grudar no envelope. Ficou com a língua até ardendo e, então, volta ao guichê para reclamar com o atendente.

Este, mostrando-se surpreso, diz:

— Mas veja só que coisa, senhor vereador. O senhor é a décima pessoa, hoje, que reclama deste mesmo selo!