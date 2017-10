Festival de dança da Etec lotou ‘Palácio da Cultura’

Quarta edição do “Etec Dance” teve disputas, muita

qualidade e homenagens a professor e funcionária

Com duas apresentações, uma de manhã e outra à noite, realizou-se na quarta-feira, 19, o “Etec Dance”, que reuniu centenas de alunos e professores em peças teatrais e números de dança. Houve competição e os prêmios foram entregues no encerramento do evento, junto com uma Mostra Cultural.

A Etec “Orlando Quagliato” de Santa Cruz do Rio Pardo tem duas unidades, uma delas na zona rural. A urbana, porém, está abrigada provisoriamente em salas da escola “Sinharinha Camarinha”, já que a antiga sede foi interditada por problemas estruturais. A expectativa é de que o governo do Estado libere verbas para a construção de uma nova sede para a Etec, uma vez que o município já fez a doação de um terreno no bairro Bosque Lorenzetti.

Para a diretora Leni Dário, o festival de dança, realizado em conjunto com a “Mostra Cultural”, significa que a escola vence desafios. “Não importa as dificuldades, pois vale a pena lutar”, disse.

O professor Francis Pegorer Godoi, que é coordenador da sede urbana da escola, explicou que o “Etec Dance” deste ano escolheu o tema cinema para as coreografias. Assim, histórias consagradas nas telas — como “Rio”, “Footlose”, “Em Busca da Fama” e “Aladim” — se transformaram em danças que contagiaram o público no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto”.

A competição, realizada na manhã de quarta-feira, 18, também teve grupos convidados de outras escolas, como “Zilda Comegno Monti”, “Leônidas do Amaral Vieira” e “Sinharinha Camarinha”. Os jurados foram profissionais de artes, dança e artistas plásticos, sem ligações com as escolas.

Homenagens

Um dos destaques do “Etec Dance” e da Mostra Cultural foi o coral da escola, que se apresentou pela primeira vez. À noite, os alunos fizeram uma homenagem ao professor José Éder Pereira e à funcionária Madalena Souza, que morreram neste ano.

Além das danças, houve a encenação da peça “O Caso do Vestido”, de Carlos Drummond de Andrade. Uma réplica da estátua do poeta permaneceu no palco durante a apresentação. Uma das alunas da Etec também encenou um monólogo de Shakespeare totalmente em inglês.

Veja mais fotos do festival de dança