Outubro: rosa é a cor da vida

Movimento mundial da luta contra o câncer terá evento

na próxima quinta, 26, promovido pela Clínica Imagem

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

No final do século passado, um laço cor-de-rosa apareceu numa campanha nos Estados Unidos como símbolo da luta contra o câncer de mama, a doença que lidera os índices de morte entre mulheres. Desde então, uma intensa mobilização mundial contagia autoridades, empresas e a população, sendo que outubro foi o mês escolhido como auge do movimento. Em Santa Cruz, o maior evento do “Outubro rosa” será realizado na próxima quinta-feira, 26, no recinto da Câmara Municipal, com palestras, depoimentos e, de quebra, um show com Pedro e Yuri.

O “4º Encontro de Mulheres”, que neste ano foi batizado de “Eu Amo Minha Vida”, é promovido pela Clínica Imagem, empresa dirigida pela empresária Silvia Delarissa, que há 14 anos “adotou” Santa Cruz como sua cidade. O evento vai conscientizar mulheres, tirar dúvidas sobre o câncer de mama e ainda oferecer momentos de entretenimento. A entrada é um litro de leite longa vida, cujo total será doado à Rede de Combate ao Câncer. O encontro começa às 19h.

Haverá palestras com o médico mastologista Leonardo Fleury Oslandini, com a psicóloga Andreia Pereira, a instrutora de Yoga Flaviana Ferezin dos Santos, a jornalista Maria Luiza Mello e as esteticistas Isabela Costa e Vanessa Menezes Monteiro — sobre a questão do bem-estar dos pacientes oncológicos. Além disso, a terapeuta quântica Flávia Vascon vai falar sobre o “renascimento” das mulheres que enfrentam a doença.

A “Clínica Imagem”, por sinal, está se preparando para o evento há várias semanas. Desde o início de outubro, por exemplo, todas as colaboradoras da empresa — inclusive diretoras — estão usando lenços na cabeça como símbolo do engajamento na campanha. “É, também, uma solidariedade. Aliás, estamos realizando uma campanha de doação de lenços, pois sabemos que a pior fase da doença é a perda dos cabelos da mulher”, diz Silvia Delarissa. Ela admite que se emociona cada vez que uma pessoa leva um lenço como doação. “Só o fato dela deixar sua casa para realizar este ato, é muito gratificante”, disse.

A clínica também recebeu uma decoração especial na cor rosa e alguns “presentes” inesperados. Na última quarta-feira, por exemplo, crianças da Rede Municipal de Ensino estiveram na clínica e apresentaram um número musical.

Silvia, por sinal, sabe o que significa o drama de uma doença na família: há um ano, ela perdeu o marido. “A gente sempre acha que tem o controle de tudo, mas ninguém sabe o que pode acontecer”, resume. No entanto, ela tirou lições da dor e começou a se preocupar cada vez mais em ajudar pessoas. “Acho que cada um tem um propósito e é por isso que amo, cada vez mais, aquilo que eu faço”, disse.

Para Silvia, as pequenas coisas da vida passam a ser mais valorizadas, inclusive a adoção de hábitos mais saudáveis. Afinal, alimentação inadequada, tabagismo e o álcool aumentam a incidência da enfermidade. Com tratamento adequado, o diagnóstico precoce tem índice de 98% de cura nas fases iniciais da doença.

Segundo Silvia Delarissa, o equilíbrio psicológico tem um fator imprescindível no tratamento. “Para enfrentar esta doença, é preciso estar bem. Por isso, há necessidade de autoajuda e de profissionais adequados. É acrescentar vida ao dia”, afirmou.

Ressonância é

o novo projeto

A “Clínica Inagem” está no mercado de Santa Cruz do Rio Pardo há mais de 10 anos, período suficiente para ser reconhecida como a melhor empresa do ramo de diagnóstico por imagem. No próximo ano, será a primeira da cidade — e uma das pioneiras da região — a contar com um aparelho de ressonância magnética. Segundo Silvia Delarissa, o novo projeto vai ampliar os serviços da Clínica Imagem, oferecendo mais qualidade aos clientes.

A ressonância magnética será uma revolução no ramo clínico em Santa Cruz. Em outubro, a clínica está oferecendo serviços promocionais para a saúde da mulher, como mamografia, ultrassom nas mamas, raio X, densitometria óssea, ultrassom transvaginal. A empresa fica na avenida Tiradentes, 508, no centro.