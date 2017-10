Faculdade de Direito Oapec traz jurista Luiz Flávio Gomes à cidade

Advogado vai falar sobre ética, Lava Jato e cidadania

O jurista Luiz Flávio Gomes estará em Santa Cruz do Rio Pardo no próximo dia 7 de novembro às 19h, uma terça-feira. Ele vai proferir a palestra “Lava Jato: Ética, Cidadania e Novas Lideranças” no auditório da Faculdade de Direito Oapec, no antigo prédio do Colégio Companhia de Maria. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas a partir desta segunda-feira, 22, na secretaria acadêmica.

Luiz Flávio Gomes é fundador do “Movimento Quero um Brasil Ético” que não poupa críticas aos políticos envolvidos em casos de corrupção ou ao próprio Poder Judiciário quando há impunidade. Entretanto, a operação Lava Jato, segundo ele, foi uma das mais importantes inovações no sistema criminal brasileiro, apesar de todas as suas falhas.

Em recente artigo (publicado na pág. D-2 desta edição), Flávio alerta que o voto nulo, conforme acreditam muitos brasileiros, não anula uma eleição e não pode ser encarado como medida de protesto. Para o advogado, o eleitor deve procurar dar um “voto de faxina” para limpar as casas legislativas de todo o País.

O jurista, por sinal, tem se destacado na luta pela ética na política, quer em vídeos que espalha pelas redes sociais ou em entrevistas que concede à imprensa. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Flávio Gomes vai abordar também “os meandros e malandragens” instalados no espectro do sistema político-empresarial, sob o lema “implodir para reconstruir”.

O advogado é atualmente o diretor-presidente de um instituto que leva o seu nome, doutor em Direito Penal pela Universidade de Coplutense de Madri e Mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.