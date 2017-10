Souza Neto diz que riu por ‘constrangimento’

Ex-vereador garante que não aprova

declarações do prefeito sobre Sueli

Religioso, “porteiro” da Igreja Matriz de São Sebastião há muitos anos, o ex-vereador Souza Neto (DEM) não se sentiu bem com a repercussão de sua reação durante uma entrevista com o prefeito Otacilio Assis (PSB) nos estúdios da rádio Difusora AM, onde trabalha. Ante uma pergunta sobre o que aconteceria caso se encontrasse com Sueli Feitosa no dia em que o desfalque nos cofres do município foi descoberto, Otacílio simplesmente disse que iria agredir a ex-tesoureira da prefeitura. Souza, ao seu lado no estúdio, riu e disparou: “Eu sabia que a Sueli iria apanhar”.

Hoje, ele garante que, nos microfones, sua verdadeira reação não é percebida pelos ouvintes. “Por diversas vezes eu já ri em situações de estresse. Foi isto o que aconteceu. Eu ri, na verdade, de constrangimento”, disse o radialista ao jornal na semana passada.

“Quando o prefeito disse que poderia bater na mulher, meu comentário foi no sentido de que eu já previa aquilo pelo temperamento dele. Não significa, entretanto, que eu apoio este tipo de violência”, afirmou Souza Neto.

“A gente imaginava que isto poderia realmente acontecer pela situação vivida pelo Otacílio”, emendou. Para o radialista, Sueli Feitosa — que já confessou ter desviado milhões dos cofres da prefeitura — deve ser punida de acordo com a lei. “O problema é que ela não se arrependeu do que fez”, disse.

Souza insistiu que a reação dos ouvintes da emissora pode ter transparecido que ele apoiava a declaração de Otacílio. “Quando menino, eu me lembro que, trabalhando num açougue, vi um cliente discutindo com meu patrão e eu ri. Mas o riso foi de nervosismo”, contou.

Campeão de votos nas eleições de 2008, quando foi o mais votado para a Câmara, Souza Neto foi reeleito quatro anos depois. No entanto, abandonou a política em 2012, quando terminou seu mandato sem ser candidato à releeição. O ex-vereador anunciou, inclusive, que deve deixar o DEM em pouco tempo.