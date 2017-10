Cartas – Edição de 22/10/2017

Cantata de Natal de Ourinhos

Uma bala chita para quem adivinhar a quem interessa repetir a mentira de que a “Cantata de Natal” em Ourinhos foi criada no governo Belkis, em 2013.

Outra bala chita para quem esclarecer se se trata de um erro de informação, má fé, ou pura cara de pau mesmo.

A bem da verdade, a “Cantata de Natal” em Ourinhos foi criada em 2003, ano da inauguração do “Centro Cultural Tom Jobim”, pela então Secretária de Cultura Neusa Fleury Moraes. Em 2004, novamente coordenada pela Neusa, a “Cantata de Natal” marcou o encerramento do ano e da gestão Claudemir.

— Luiz Carlos Seixas (Ourinhos-SP)

Manchetes atuais

Só no Brasil um chefe de estado ficaria no cargo depois de acusações tão graves. Na primeira semana, foi acusado, investigado e denunciado.

A política brasileira humilhou o furacão Irma em níveis de devastação nos Estados Unidos.

A Polícia Federal dará tornozeleiras de ouro, prata e bronze aos que roubaram nas Olimpíadas.

Rodrigo Maia chora com medo de ser eleito governador do Rio de Janeiro.

Está marcada uma reunião da ONU, em Nova York, onde se encontrarão os dois presidentes mais impopulares do continente: Temer e Trump.

O Brasil é a pátria das quadrilhas de bandidos e políticos. Lula recebia pacotes de 20 mil reais — disse Palocci.

Diante de Moro, Lula foi mais fingidor do que nunca. “Nós não vai ter jeito nunca”, disse Joesley Batista.

E neste panorama político, vamos vivendo sem esperança de um futuro mais promissor para nossa pátria. Acho que precisamos importar políticos da Suíça ou da Polônia ou do Céu… Porque daqui, ninguém vai encontrar um candidato para 2018.

Eles são chamados de “banqueiros do crime, fazedores de castelo de areia movediça”, que precisamos expurgar do nosso meio. Esses corruptos peçonhentos!…

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Publicidade em emissoras de rádios

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Comunicação Social, informa que possui atualmente contratos com diferentes veículos de comunicação para atingir o diversificado e amplo público do município.

O contrato com a empresa Difusora Santa Cruz Ltda. para divulgação em AM é de 6.250 mil inserções anuais, e o contrato com a Rede Terra Comunicação Ltda. para divulgação em FM é de 3.000 inserções anuais.

Visando a inexistência em breve de uma rádio AM no município, a Prefeitura anuncia que realizará a contratação de inserções em rádios através da modalidade de licitação, ou seja, o contrato será realizado com a empresa que se dispuser a cobrar o menor valor.

Em breve a Secretaria Municipal de Gestão e Comunicação Social divulgará mais informações sobre o processo licitatório para torná-lo público.

— Renan Alves, secretário de Gestão e Comunicação Social da prefeitura (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Hora do biodiesel

Já tive a oportunidade de mostrar o quão errado estão os políticos brasileiros ao proibir que veículos leves utilizem o motor diesel, defendi então que se fosse mais rigoroso na emissão de poluentes. Gosto de lembrar que o biodiesel tem uma grande vantagem sobre o diesel, pois este tem muito enxofre, forte elemento poluidor. O biodiesel também tem uma vantagem sobre o álcool, que precisa ser destilado para separar-se da água, ou seja, o biodiesel requer menos energia para sua produção.

Dias atrás, uma pesquisa coordenada por cientistas da Universidade de Montreal, no Canadá, verificou que os novos motores a diesel já estão emitindo menos poluentes do que os motores a gasolina. Pesquisadores do Canadá, EUA, França, Itália, Suíça e Noruega analisaram o material particulado de carbono emitido pelos canos de escapamento dos carros. Confirmaram que as novas tecnologias eliminam os poluentes dos motores a diesel.

Hoje, o diesel tornou-se muito mais limpo e os reguladores ambientais devem concentrar cada vez mais o foco de sua atenção nos carros mais poluentes a gasolina e em outras fontes de poluição do ar. O diesel tem má reputação porque se pode ver a poluição que gera, uma fumaça preta, mas é a poluição invisível que vem dos carros a gasolina que merecem atenção.

As partículas de carbono são compostas por carbono negro e, especialmente, aerossol orgânico secundário, que é conhecido por conter formas perigosas de oxigênio reativo e que pode danificar o tecido pulmonar. Nos últimos anos, os carros a diesel novos na Europa e na América do Norte foram obrigados a ter filtros de partículas que reduzem significativamente a poluição que emitem.

No Instituto Paul Scherrer, na Suíça, verificou-se que carros a gasolina emitem 10 vezes mais material particulado a 22° C e 62 vezes mais a -7° C em comparação com os carros a diesel. O aumento das emissões em temperaturas mais baixas está relacionado ao efeito mais pronunciado da partida a frio, quando um motor a gasolina é menos eficiente porque ainda não esquentou e seu conversor catalítico ainda não está operando.

Oportunidade? O Ministério de Minas e Energia anunciou em setembro que o Brasil deverá ter superávit de energia este ano, fato que ocorrerá pela primeira vez desde 1940, ano que começou a fazer estatísticas globais de energia. As altas taxas de crescimento na produção de petróleo e na de gás natural, associadas a uma baixa demanda global de energia, vão proporcionar o superávit.

A produção de petróleo acumula alta de 10,9% até junho. E a produção de biodiesel cresceu 3,1% no acumulado do ano. Não deveria ser o contrário, aumentar absurdamente a produção de biodiesel?

Já passou da hora do Brasil liberar a produção de biodiesel para qualquer empreendedor. Mas o investidor estrangeiro só deveria ter permissão para investir em novas fábricas e novas áreas agrícolas. E especial atenção deveria ter o aproveitamento de óleo de cozinha usado, que é um grande poluidor dos rios, inclusive com financiamento do BNDES, já que a coleta e o processamento gerariam muitos empregos. Sonho com o dia em que o diesel de petróleo é que será aditivado ao biodiesel.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

“Farilixo”

Vergonha a forma de agir do “dublê” de prefeito, gari, jardineiro e lixeiro Joao Dória. Os paulistanos não merecem esse cara como prefeito. Os supostos alimentos que iriam para o lixo, ele quer transformar em alimentos vencidos como suplementares para as crianças das creches. Será que ele aceitaria que um neto dele recebesse esse tipo de alimento vencido, a “farilixo”?

Por sorte, o Conselho Regional de Nutricionistas e o Ministério Público entraram na briga e já se posicionaram contra a distribuição desta farinha. Esse oportunista é um “dublê” de Collor e ainda quer ser presidente. Oportunista João Dória!… Se fosse no Nordeste pobre, onde o povo sofre nas mãos dos maus governantes. Mas é logo em São Paulo, que sempre foi exemplo na alimentação e na cadeia alimentar das creches e escolas públicas, mas agora pode perder esse título pelo consumo da “Farilixo”.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

“Foto do Leitor”

Grande Hotel Santa Cruz

— Na foto do arquivo do servidor aposentado Edilson Arcolezi Ramos de Castro, o majestoso (na época) “Grande Hotel” na década de 1960, com o curioso detealhe do tamanho das árvores. Fundado pelo empresário Ferez Saliba, o hotel foi definitivamente fechado no início deste ano.