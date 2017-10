Modelo de Santa Cruz já é rosto internacional

Aos 19 anos, Thaís Gasparino já

Correr atrás de seus sonhos não é apenas uma frase de alento. Para a santa-cruzense Thaís Gasparino, 19, é a essência de sua promissora carreira de modelo, que já rendeu viagens à França e Itália, além de fotos na revista Vogue, a mais importante e influente publicação de moda do mundo. Se na infância Thaís achava que seria desenhista, a carreira de modelo sempre foi o grande sonho.

O gosto pelo desenho surgiu ainda criança e rendeu, inclusive, prêmios. A garota já venceu concursos na antiga “Casa da Vovó”, de educação infantil, e na escola “Maria José Rios”, além de um concurso para eleger o melhor desenho que estampou uma campanha educativa para o trânsito. Na época, 2009, Thaís tinha 11 anos e era aluna da escola “Sinharinha Camarinha”. Ela concorreu com outros 6.385 desenhos e até hoje guarda a notícia publicada pelo DEBATE.

Porém, no íntimo, a garotinha até brincava de ser modelo, revirando as maquiagens da mãe e se fotografando em poses como se fosse estrela de alguma campanha publicitária.

Três anos depois, Thaís estava em Curitiba, onde mora a irmã, quando recebeu o primeiro convite para ser fotografada. Foi durante um passeio num shopping, quando foi observada por uma fotógrafa de uma revista local. Foi capa e os convites começaram a surgir.

Entretanto, a santa-cruzense não foi aprovada numa das agências devido à “baixa” estatura. Com 1,68 metro, ela foge do padrão convencional das modelos no quesito altura. “Quase chorei. O cara foi rude comigo”, lembra. A esta altura, os pais tentavam, a todo custo, fazer a filha abandonar a ideia.

No entanto, Thaís não desistiu. Procurada por uma agência de Ourinhos, participou de uma seletiva em São Paulo e, entre 7.000 meninas, figurou entre as 20 finalistas. Só não venceu porque novamente o quesito altura a atrapalhou.

Aliás, faltam 10 centímetros para que Thaís alcance o nível das modelos de passarela. No “São Paulo Fashion Week”, por exemplo, o maior evento do mundo da moda da América Latina, a altura média das modelos é estimada em 1,78 metro.

Este problema novamente barrou Thaís em outras agências. Em 2015, como estava terminando o Ensino Médio na escola “Leônidas do Amaral Vieira”, já aos 17 anos, a garota não insistiu. O sonho da carreira poderia esperar.

Sucesso no exterior

Nada como dar a volta por cima. Se a altura afasta Thaís das passarelas, o rosto lindo e angelical a aproximou de trabalhos voltados à moda de maquiagem. Ela trocou de agência e começou a posar para a Arezzo e sua imagem passou a ilustrar os catálogos da Avon e Natura. Além disso, fez comerciais para as duas empresas de cosméticos, inclusive internacionais que ainda estão sendo exibidos na Turquia, Itália e outros países.

De quebra, teve duas fotos publicadas pela edição brasileira da revista “Vogue” no final do ano passado, cuja capa foi ninguém menos do que Gisele Bündchen. Foi o auge, já que é a mais importante revista da moda. Não ganhou um centavo, mas a visibilidade abriu portas para a santa-cruzense.

No início do ano, ela já estava em Paris, onde ficou um mês trabalhando. O idioma, por exemplo, foi um obstáculo terrível. “Há muita xenofobia na França. Quando você fala outra língua, mesmo o inglês, eles já olham de uma forma diferente, até com a cara fechada”, conta.

Mesmo assim, saiu na revista francesa C’est la Vie e fez comerciais para a Avon internacional. Produzido por uma equipe de Nova York, o vídeo está sendo distribuído para toda a Europa.

Thaís também esteve em Milano, na Itália, onde se identificou mais. Afinal, é a terra de seus ancestrais. Convidada especialmente para o “Milão Fashion Week”, adorou tanto o país a ponto de, hoje, querer morar na Itália.

Thaís nunca se importou com dietas. Na verdade, ela é daquelas que comem de tudo sem engordar. “Amo chocolate”, admite. Entre um doce e outro, ela já está fazendo cursos de teatro por dois motivos. A principal é a necessidade, já que participa de comerciais onde precisa atuar em algumas cenas. Mas também porque se arrisca a fazer planos para ousados para o futuro. “Quero ser atriz, chegar à televisão”, diz.

Apesar da pouca idade, Thaís sabe que a carreira de modelo é curta. No máximo, tem ainda de 12 a 15 anos de trabalho. “É quando já somos consideradas velhas”, diz, rindo. A partir daí, Thaís vai retomar os estudos e pensar numa nova profissão. Quem sabe desenhista…