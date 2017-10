CPI é criada e pode iniciar investigação nesta semana

Comissão não terá nenhum membro da oposição,

por força de um dispositivo interno da Câmara

Uma CPI totalmente governista. Assim será a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a denúncia de pagamentos irregulares de horas extras na Codesan durante os governos do PSDB, de Adilson Mira e Maura Macieirinha, e o atual, de Otacílio Assis (PSB). O problema é que o Regimento Interno da Câmara dispõe que os membros serão escolhidos de forma proporcional entre as bancadas. No entanto, a oposição — representada pela coligação SD-PSDB — só elegeu dois vereadores nas eleições do ano passado. Assim, a CPI será composta por vereadores do PRB, DEM e possivelmente PMDB.

A investigação foi formalizada na sessão de segunda-feira, 23, quando o pedido assinado por seis vereadores foi lido em plenário. Não é necessário a votação.

Ficou definido que a CPI será presidida por Luciano Severo (PRB), tendo como relator o vereador Lourival Heitor (DEM). Falta ainda definir um terceiro membro, cuja escolha está entre Paulo Pinhata (PMDB) e Cristiano Neves (PRB). Este último só ocuparia a vaga caso Pinhata não possa integrar a comissão.

O vereador do PMDB é membro da Câmara no conselho da Codesan, conforme determina a legislação. Como um membro do Legislativo deve participar do conselho, os vereadores costumam se revezar na função que, entretanto, é mais figurativa.

No final da tarde desta segunda-feira, segundo anunciou o presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri (PR), uma reunião vai decidir o nome do terceiro integrante da CPI. Antes, Paulo Pinhata vai tentar deixar a função no conselho da empresa.

O único vereador que não pode participar da CPI é Cristiano Miranda (PRB). Como primeiro signatário do documento que solicitou a investigação, ele fica impedido de integrar a comissão. Mas a questão já havia sido discutida anteriormente na bancada governista, conforme antecipou o jornal na semana passada.

‘Tiro no pé’?

Apesar da CPI ter sido criada com um ânimo político, ela pode se transformar num “tiro no pé” para o governo de Otacílio Parras. Afinal, a irregularidade do pagamento indevido de horas extras também afeta o atual governo, já que ela foi mantida do governo anterior em 2013, quando Otacílio já era o prefeito. O presidente da empresa na época era Eduardo Blumer, que foi exonerado em 2015 para a nomeação de Cláudio Agenor Gimenez.

E é justamente Gimenez o grande obstáculo para que a CPI navegue apenas em águas políticas. O dirigente da Codesan não é bem visto nem mesmo entre vereadores da base governista.

Para alguns vereadores eleitos pela coligação que apoiou Otacílio Parras, o atual presidente da Codesan foi, no mínimo, omisso. “O correto seria o próprio presidente, junto com o Conselho Fiscal, fazer a apuração interna, encaminhando o caso ao Ministério Público. O erro está dentro da própria Codesan”, disse João Marcelo Santos (DEM). “Se o presidente sabia dos fatos, já que colocou na imprensa, e não tomou providência, ele deve ser responsabilizado”, insistiu o vereador. Segundo ele, muito provavelmente o atual presidente da Codesan será punido pela nova CPI.

Agenor sabia que o esquema de pagamento irregular de horas extras existiu até 2013. Tanto é que o ex-diretor-financeiro da empresa, Abelardo Pinheiro Guimarães, apontou o fato em depoimento a uma outra CPI, em 2015.

No entanto, a atual direção da Codesan só revelou o escândalo em junho deste ano, quando o DEBATE publicou reportagem sobre o caso.

O vereador Murilo Sala (SD), embora nem tenha sido convidado, disse que não desejaria fazer parte da CPI. Ele defendeu a remessa da documentação ao Ministério Público para uma ação investigação judicial contra os responsáveis.

Pagamentos inflavam

salários no escritório

O escândalo das horas extras veio a público em reportagem do DEBATE publicada em junho deste ano. O esquema favorecia funcionários do escritório da empresa, que eram beneficiados com aumentos salariais que chegavam a 100%. O artifício era justamente o pagamento de horas extras.

Estes serviços extras, segundo documentos arquivados na Codesan, eram feitos aos sábados, domingos e feriados, quando na verdade o setor de contabilidade da empresa não funciona.

O esquema teria funcionado pelo menos na gestão dos ex-presidentes José Éder Pereira — que morreu vítima de acidente neste ano — e de Eduardo Blumer, já no governo de Otacílio Parras.

As horas extras supostamente trabalhadas não eram registradas no cartão de ponto do funcionário. O fato acontecia porque ele, de fato, não estava presente nos dias em que os serviços eram anotados. Além disso, todos eram beneficiados com o máximo de horas extras previsto na CLT — 60 mensais. Com isso, os salários praticamente dobravam.

Ainda não se sabe qual o valor total dos recursos pagos indevidamente. Entretanto, cálculos não oficiais indicam que passa de R$ 1 milhão. Na época em que o jornal publicou a reportagem, em junho deste ano, o prefeito Otacílio Parras defendeu que o caso é típico de desvio de dinheiro público. “Também envolve nosso governo, já que nos primeiros meses estas horas foram pagas, embora sem conhecimento. É muito grave porque envolveu muito dinheiro”, disse.