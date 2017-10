Lombada já provoca acidente em Sodrélia

Motoristas reclamam do dispositivo que provocou 7 batidas

A construção de duas lombadas no trevo do distrito de Sodrélia, na rodovia vicinal Anísio Zacura, entre Santa Cruz do Rio Pardo e Bernardino de Campos, pegou vários motoristas de surpresa. Um deles ficou ferido gravemente num acidente que aconteceu na noite de terça-feira, 24. No total, houve pelo menos seis outros acidentes sem gravidade, todos provocados pela lombada. Segundo motoristas, o dispositivo não foi construído adequadamente.

No final da tarde de terça, uma van que transportava pacientes de Bernardino de Campos não conseguiu passar na lombada e quase “encalhou”. O motorista resolveu “cortar caminho” pelo distrito de Sodrélia.

Um morador de Cerqueira César, que não percebeu o dispositivo, teve danos em seu HB-20, com estragos no parachoque e lateral do carro. “Isso é um absurdo. Passo por essa rodovia todos os dias e agora aparece isso na frente”, reclamou.

O acidente mais grave aconteceu com uma moto, ferindo dois moradores de Bernardino de Campos. Eles prestam serviços em Santa Cruz do Rio Pardo e estavam retornando, quando não perceberam a lombada instalada pelo Departamento de Trânsito de Santa Cruz do Rio Pardo. O motociclista perdeu o controle da direção ao passar em alta velocidade, e caiu no asfalto.

Os dois ocupantes foram lançados a vários metros do local do impacto e acabaram sofrendo ferimentos generalizados pelo corpo. O Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os atendimentos.

Além do tamanho anormal da lombada, a sinalização também é deficitária. Há poucas placas indicando o dispositivo e a maioria não é refletiva, daí os acidentes acontecerem principalmente à noite.