Morre Celso Teixeira, o ‘Preto’

Corretor de imóveis tinha 77 anos

e passou mal na última sexta-feira

O corretor Celso Teixeira morreu no final da noite de sexta-feira, 27, em Ourinhos. Ele sentiu-se mal à tarde e foi levado pela família à Santa Casa daquela cidade, mas morreu horas depois. Celso era muito conhecido em Santa Cruz do Rio Pardo e durante anos foi sócio da imobiliária “Progresso”. Poucos sabiam o seu sobrenome, pois ele era chamado tradicionalmente de “Celso Preto”.

Há duas semanas, a reportagem do jornal o entrevistou para uma matéria exatamente sobre apelidos. Sem rodeios, ele contou que nem se lembrava da data em que ganhou o apelido, mas que provavelmente teria sido durante o Tiro de Guerra, em Santa Cruz do Rio Pardo. “Eu era o atirador número 24”, contou, rindo. Celso admitiu que ninguém o conhecia pelo sobrenome. “Quando alguém pergunta no telefone qual Celso, eu já falo que é o Preto”, afirmou.

Segundo a família, Celso Teixeira teve problemas coronários e foi submetido a um procedimento de emergência na Santa Casa de Ourinhos, para onde foi levado. No entanto, não resistiu ao infarto.

Celso “Preto” era devoto católico e participava de vários grupos musicais das igrejas. Violeiro, também cantava e tocava durante as missas.

É por isso que, duas horas antes do sepultamento, o corpo de Celso Teixeira foi levado à Igreja Matriz de São Sebastião, onde foi celebrada uma missa de corpo presente.

No “Cemitério da Saudade”, uma multidão acompanhou o sepultamento do corretor de imóveis no final da tarde de ontem.

Celso era viúvo há oito anos de Cinira Teixeira e deixou os filhos Celso, Carla e Eliane. Ele também foi pai de Cassiana, uma filha que morreu repentinamente há muitos anos.