MP investiga diretor do Demutran, que pode cair

Oswaldo Gomes Júnior não podia aplicar multas,

que foram canceladas pelo prefeito Otacílio Parras

Todas as multas de trânsito lavradas pelo atual diretor do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), Oswaldo Gomes Júnior, devem ser anuladas. O entendimento é do Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo, que já abriu um procedimento investigatório para apurar eventuais falhas no setor. O promotor Reginaldo Garcia ainda está aguardando informações solicitadas ao município antes de analisar se o caso deve evoluir para a instauração de inquérito.

Segundo o MP, o cargo do diretor de trânsito é de confiança e, portanto, não pode exercer atribuições típicas de técnicos devidamente concursados. Uma delas é a aplicação de multas. A investigação no Ministério Público foi provocada pelo agente de trânsito José Teodoro Andrade, que apresentou formalmente uma reclamação.

Policial aposentado, o atual diretor do Demutran é figura polêmica em Santa Cruz do Rio Pardo. Conhecido como “Pintado”, em junho deste ano ele se envolveu numa polêmica que culminou com a retirada de um trailer de “food truck” da praça Leônidas Camarinha. Um casal de comerciantes que comandava o trailer de churros, alegando não ter conseguido uma licença na prefeitura, estacionou o veículo no interior da praça.

Alterado, Oswaldo apareceu no local à noite, de bermuda, e, sob vaias de populares, multou o trailer em mais de R$ 6 mil, além de chamar a polícia para retirar o veículo, o que aconteceu três horas depois. O diretor disse que foi enviado ao local pelo prefeito Otacílio Parras (PSB).

A multa foi cancelada depois que o Ministério Público passou a investigar a legalidade das autuações. Sem saída, no último dia 10 o prefeito Otacílio Parras Assis assinou decreto cancelando pelo menos oito multas aplicadas por Oswaldo Gomes Júnior, uma delas contra o “food truck” em junho.

O diretor do trânsito já havia sido alertado pelo Ministério Público de que não deveria aplicar multas. A recomendação foi feita em 2015, quando o prefeito Otacílio resolveu implantar um sistema de radar móvel no trânsito. O equipamento chegou a ser operado pelo próprio diretor e, neste caso, as multas também deveriam ter sido canceladas.

No mês passado, Oswaldo Gomes mandou pintar de amarelo praticamente todas as guias em torno do prédio do DEBATE, inviabilizando o estacionamento de veículos ao lado jornal, que fica numa esquina da avenida Clementino Gonçalves. Por telefone, ele ouviu a reclamação da direção da empresa e negou ter sido determinado a executar o serviço para atender uma mera retaliação do prefeito ao jornal. Segundo ele, a tinta havia acabado e os funcionários do Demutran voltariam ao local para pintar uma faixa de “carga e descarga”. O serviço não foi feito.

Com todas as trapalhadas, Oswaldo Gomes Júnior pode ser substituído no comando do Demutran de Santa Cruz do Rio Pardo. Os rumores de que ele será exonerado ganharam força nos últimos dias.

Um dos nomes cogitados é o policial aposentado Manoel Antônio Pedroti Mendes. No entanto, o governo sondou outras opções antes de Manoel.

Procurado na tarde de ontem, o secretário de Gestão e Comunicação da prefeitura, Renan Alves, disse que não tem informações sobre uma provável exoneração do atual diretor do Demutran.