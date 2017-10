Aposentado prepara o Natal das crianças

Adriano Botelho ‘fabrica’ brinquedos para

distribuir a crianças pobres no final do ano

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Adriano Botelho Franciscon, 70, foi caminhoneiro da Brasília Alimentos até se aposentar, há três anos. Até então, não tinha nenhuma experiência em carpintaria. O máximo que sabia era fazer algum trabalho corriqueiro na zona rural, onde morou anos com a família na juventude, como substituir tábuas do estábulo ou juntar lenha. Mas há alguns meses o aposentado trocou a tranquilidade do tempo vago pela fabricação de brinquedos de madeira. A expectativa é chegar ao final do ano com um punhado de brinquedos que serão distribuídos às crianças pobres na periferia de Santa Cruz do Rio Pardo.

A ideia surgiu quando Adriano viu a movimentação do vizinho perto do Natal, com a arrecadação de brinquedos para crianças carentes. Na véspera, um grupo percorre bairros distribuindo os presentes.

“É um trabalho muito bonito e resolvi participar. Então, pensei em fazer brinquedos para aumentar a quantidade”, contou Adriano. “É gostoso levar felicidade para uma criança cuja família não pode comprar brinquedos”, completou.

Sem experiência, o aposentado chegou a fotografar brinquedos de madeira que encontrou pelo caminho. Afinal, era preciso estudar. Gostou de um modelo desmontável, o que pode aguçar ainda mais a curiosidade da criança como num quebra-cabeças.

O primeiro passo foi comprar ferramentas. Um serrote aqui, uma serra tico-tico ali, um martelo acolá e pronto. Estava montada uma pequena oficina, que ocupa parte da garagem da casa de Adriano, no bairro Joaquim Paulino. O aposentado garante que a mulher, Bernadete, não fez objeção. Claro que a produção dos brinquedos faz barulho e poeira, mas a companheira apoiou a ideia. “Outra mulher não deixava fazer. Tem dias que faz uma poeira danada”, brinca Adriano.

A produção pode ser diversificada com outros modelos. “Há alguns dias fui a Ourinhos buscar uma peça para meu carro e vi um ‘pé de bode’ de madeira. Tirei foto e também vou tentar fazer”, contou, mostrando a imagem no celular.

A matéria-prima é formada por restos de madeira que Adriano ganha de profissionais que trabalham com móveis. “Eu não faço brinquedo de compensado, pois pode molhar e estragar rapidamente. É de madeira mesmo, para aguentar a diversão das crianças”, disse.

De amigos, Adriano ganhou conselhos importantes, como escolher o tipo da tinta e armazená-la em garrafas pets para não criar crostas endurecidas.

A “fábrica” de brinquedos funciona de segunda a sexta-feira e a produção inicial alcança três ou quatro caminhões por dia. Já é razoável, mas pode aumentar. O problema é que muitos amigos que o visitam ficam tão encantados com os brinquedos que pedem alguns exemplares. O último foi doado a uma amiga do casal, que colocou o caminhãozinho numa base de madeira para enfeitar um móvel.

‘Ralador’ de milho

Adriano Botelho Franciscon garante que começou a trabalhar na oficina porque precisava preencher o tempo vago após a aposentadoria. “Na verdade, não consigo ficar parado”, disse. Além de brinquedos, ele também já fabricou mais de dez máquinas para ralar espigas de milho. A “geringonça” utiliza motor de tanquinho — que Adriano encontra em ferros velhos — e chapas metálicas. “É bom para quem faz pamonha, pois ralar o milho na mão é muito difícil e cansativo”, conta.

Há vários modelos do equipamento na internet, mas o aposentado o aperfeiçoou. Ele implantou, por exemplo, uma mola que regula a entrada de acordo com o tamanho da espiga. No final, a pintura usa tinta automotiva. Cada máquina demora, em média, dois dias para ser montada. Ao contrário dos brinquedos, Adriano vende o ralador aos amigos. “Mas é baratinho”, avisa.

* Colaborou Toko Degaspari