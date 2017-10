Bombeiros de Santa Cruz recebem novos equipamentos

Corporação aumenta capacidade de salvar vidas

O Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo recebeu oficialmente na tarde de quarta-feira, 25, uma série de equipamentos que ampliam a capacidade de salvamento de vidas em acidentes de trânsito, desmoronamentos ou até situações de risco em alturas.

A reunião teve a presença do comandante do Segundo Subgrupamento de Bombeiros, capitão Wilson de Góes Júnior. Ele explicou à imprensa e ao secretário Renan Alves, que representou o prefeito, as funções dos novos equipamentos. Alguns são curiosos, como pequenas peças de metal — levíssimas — que suportaram até 3.000 quilos. O apetrecho pode ser usado para içar pessoas, junto com um bombeiro, em ação de salvamento em locais altos. É muito útil, por exemplo, no caso de incêndios em prédios ou tentativa de suicídios.

Um dos equipamentos mais importantes é um desfibrilador de última geração. Os bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo passam a ser os únicos com este tipo de equipamento. Aliás, antes mesmo da entrega oficial, o desfibrilador foi usado e já conseguiu salvar uma vida, no último final de semana.

Outro dispositivo curioso é uma bomba que, acoplada a qualquer ponto de água, consegue aumentar a pressão a ponto de, segundo o comandante Góes, ser capaz de esvaziar um caminhão tanque dos bombeiros em apenas dois ou três minutos. O equipamento é muito útil no caso de grandes incêndios em usinas, onde é necessário o resfriamento de tanques a longa distância.

Entre outros, os bombeiros receberam macas, equipamento para resgatar vítimas em acidentes automobilísticos e outros.

O comandante regional dos bombeiros ressaltou a parceria entre a corporação e a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo ele, há muitos municípios, alguns até maiores do que Santa Cruz, que ainda não têm uma guarnição de bombeiros.

Wilson Góes disse que o custo financeiro dos equipamentos é o de menos. “O valor de uma vida não tem preço”, disse. Segundo ele, apesar de todos os equipamentos, “ainda não inventaram um produto que substitua o homem bombeiro”.