Árvores são cortadas em praças de S. Cruz

Vila Madre Carmem perdeu quatro árvores

Pelo menos quatro árvores foram cortadas pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo nas últimas duas semanas. Elas arborizavam duas praças na vila Madre Carmem e aparentemente estavam em boas condições.

A prefeitura não informou o motivo dos cortes. O secretário do Meio Ambiente, Luciano Massoca, não retornou ligações telefônicas do jornal.

A administração tem recebido críticas pela atual política de retirada de árvores em praças públicas da cidade. No mês passado, uma árvore com mais de 50 anos de idade foi cortada na praça José Eugênio Ferreira, conhecida como “Expedicionários”, onde fica um lanchódromo. A justificativa foi de que a árvore ameaçava o muro da escola “Leônidas do Amaral Vieira”. Funcionários da prefeitura, entretanto, admitiram que outras árvores daquela praça deverão ser retiradas por ordem do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB).