Cães podem engolir até peças íntimas ou bolas

Veterinário alerta que alguns acidentes

domésticos podem até matar o animal

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Um cachorro brincalhão pode correr risco de morte ao engolir calcinhas, sutiãs ou até bolas. Quem alerta é o veterinário Matheus Caraça, que está inaugurando a ampliação de sua clínica em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo ele, os acidentes domésticos com animais são mais frequentes do que se imagina e podem, inclusive, levá-los à morte.

A clínica “Pet & Gatô” oferece um serviço de “Pronto Socorro 24 horas”. Na semana passada, por exemplo, Matheus foi chamado para retirar um anzol da pata de um gato. Muitas vezes é preciso intervenção cirúrgica para salvar o animal vítima de acidentes domésticos.

Mas um dos grandes perigos, de acordo com Matheus, é o animal engolir algo inesperado, o que normalmente acontece com cachorro. Dependendo do animal, pode ocorrer a ingestão de calcinhas, sutiãs ou até bolas. Neste caso, há o risco de rompimento da bexiga ou do diafragma, o que necessita de uma cirurgia.

“Estes produtos entram no intestino e a tendência é juntar tudo num único lugar, como é o caso de tecido. Então, o animal para de comer e dá sinais de que algo está errado”, explicou o veterinário. Há casos em que o cão engole linhas de pescar ou até toalhas.

Neste caso, a solução é uma cirurgia delicada, pois muitas vezes o objeto não pode ser retirado de uma só vez. “Um objeto linear — principalmente linhas — é mais difícil de ser retirado do que algo sólido. É preciso cortar partes do objeto antes da retirada e a cirurgia pode demorar horas”, disse Matheus. Há, ainda, o risco de necrose.

Dependendo da raça do cachorro, é recomendável a mesma tática usada para crianças: não deixar objetos perigosos próximos. Segundo o veterinário, a raça Labrador é muito vulnerável aos acidentes domésticos.

Novas instalações

A “Pet & Gatô” ampliou suas instalações na rua Ricardo Rios, em Santa Cruz. Além do “Pronto Socorro 24 horas” e do atendimento do veterinário Matheus Caraça, o local está equipado para exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, vacinas e serviços de estética, como banho e tosa. Há, ainda, venda de produtos para animais e até roupas da “moda pet”.

Na última sexta-feira, 27, e no sábado, 28, para marcar a reinauguração do espaço, a “Pet & Gatô” ofereceu um evento especial. Um fotógrafo especializado em ‘pets’, de Bauru, produziu imagens dos animais domésticos, que se transformaram em modelos durante alguns minutos. “Eles trouxeram fantasias e todos os apetrechos para fotos”, contou Priscila Caraça, que também dirige a clínica. As imagens foram impressas na hora (veja algumas abaixo).

Animal também sofre

de diabetes e obesidade

Se o animal doméstico pode ser considerado muitas vezes “a cara do dono”, pouca gente sabe que ele também está sujeito a doenças típicas dos humanos. Uma delas é a diabetes, que requer cuidados especiais, como uma dieta.

Segundo o veterinário Matheus Caraça, há animais com predisposição à diabetes. “O tratamento é à base de insulina, mas algumas vezes é preciso uma internação, de pelo menos uma semana, para diminuir a glicose”, explicou. O especialista contou que existem, inclusive, rações especiais para animais diabéticos.

Muitas patologias que afligem os humanos também podem atingir um animal. Uma delas é a obesidade, que pode desencadear doenças graves. O tratamento é igualmente uma dieta especial.

A clínica do veterinário também atende casos graves, como doenças contagiosas. Neste caso, há um espaço onde o animal é isolado para cuidar de moléstias como cinomose, que é altamente contagiosa. Mas há outras, como raiva e até alguns casos de gripe animal.

Entretanto, mesmo não havendo risco de contágio, há outros casos que requerem internação, principalmente na preparação para uma cirurgia. Uma delas é quando há diagnóstico de câncer. Em cadelas, o mais comum é o câncer de mamam cujo tratamento é semelhante aos humanos. Quando a doença encontra-se num nível mais avançado, a saída é a mastectomia, que consiste na retirada da mama. O consolo é que a cadela geralmente possui várias mamas.

A “Pet & Gatô” fica na rua Ricardo Rios (paralela à Carlos Rios), 148, na Chácara Peixe, em Santa Cruz do Rio Pardo. Os telefones para contato são (14) 3372-1958 e 99654-0887.

Quando cães

viram modelos

Veja fotos produzidas pela “Foco Fotografias

Pet”, a cargo de Re Godoy e Juliano Neves