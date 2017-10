Carro capota na Castello Branco e fere dois homens

Motorista diz que perdeu o controle

na alça de acesso à rodovia SP-225

Um capotamento na madrugada de sexta-feira, 27, deixou dois homens feridos e movimentou as equipes da Cart e da CCR SP Vias, concessionárias das rodovias SP-225 e SP-280. Um Chevrolet Meriva com placas de São Paulo capotou ao tentar entrar na rodovia João Baptista Cabral Rennó pela alça de acesso.

“Viajamos a madrugada toda. Eu não conhecia muito bem esta região e o sono prejudicou. Foi tudo muito rápido”, contou Ederson Yuri de Lima, que viajava com o pai, Ednaldo de Lima, com destino a Santo Anastácio, região de Presidente Prudente.

Ainda segundo o condutor do veículo, a perda da direção provocou o capotamento imediato. Os dois homens sofreram ferimentos leves e foram atendidos pelas equipes de socorristas da Cart.