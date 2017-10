Temporal causa estragos em Santa Cruz

A chuva que atingiu Santa Cruz e região na madrugada e manhã de segunda-feira, 30, provocou transtornos e prejuízos. A violência das águas chegou a arrancar o asfalto da avenida Pedro Catalano, próximo ao trevo com a SP-225 (rodovia João Baptista Cabral Rennó).

Em pelo menos duas residências houve forte inundação e os moradores perderam objetos pessoais e móveis. Casas no Parque São José, vila Oitenta, Jardim Eleodoro e bairro São José também foram invadidas pelas águas e os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros.

Várias árvores também caíram durante a tempestade. Uma delas, na rua Joaquim Manoel de Andrade, atingiu parte da fiação elétrica e o trecho foi interditado.

No Jardim Santana, pelo menos dois muros não resistiram à enxurrada e foram destruídos. Ninguém se feriu, mas os prejuízos para duas famílias foram grandes.

A Defesa Civil de Santa Cruz do Rio Pardo está de prontidão, já que há perspectiva de novas chuvas fortes nos próximos dias. O rio Pardo também está sendo monitorado, pois amanheceu na segunda-feira, 30, com quase um metro acima do nível normal.