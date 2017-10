Coluna de João Zanata Neto – Edição de 29/10/2017

Conversando

João Zanata Neto *

— Conversar com uma pessoa inteligente é muito complicado.

— Complicado?!

— Complicado, difícil!

— Difícil?!

— Acho que você sabe o que eu estou dizendo!

— Dê um bom exemplo.

— Está vendo! É a isto que me refiro.

— Eu só pedi um exemplo!

— Você gosta de complicar.

— Se você não tem um exemplo sequer, acho que o seu argumento não é válido.

— Você sempre apela para a filosofia! Será que podemos conversar como duas pessoas normais?!

— E o que é normal para você?!

— Está vendo! Você complica muito!

— Se você não sabe o que é normal, não poderá saber o que é complicado.

— Você quer me tirar do sério!

— Está vendo! Você é que se complica.

— Fim de papo!

— Não seja melodramático!

— Tudo bem! Se você quer um exemplo, vou lhe dar, mas não acho que seja necessário. Complicado é complicado e ponto final.

— E se eu disser que não concordo?!

— Se não concorda, de um exemplo, então!

— Mas é você que está me devendo um exemplo!

— A sua insistência me irrita!

— Para você o diálogo não é complicado. É irritante, então?

— Você quer me confundir!

— Você é que é confuso!

— Você complica muito!

— Por que não ficou quieto, então?

— Olha aqui! Eu só mencionei uma frase para quebrar o silêncio. É um comentário banal. Você não fala nada e quando eu tento começar uma conversa, você vem com estas questões!

— Por que você não falou sobre o tempo, então?

— Por que eu lhe conheço. Você ia dizer “e daí?”.

— Claro que ia! O óbvio não se discute!

— Você não sabe que falar sobre o tempo é diplomático?!

— Você acha que um diplomata estuda tanto para tecer comentários meteorológicos?!

— Ai meu Deus! Eu me rendo!

— Então me dê o exemplo!

— Não!

— Não?!

— Você quer me humilhar!

— Eu?!

— Eu lhe conheço.

— Prometo que desta vez não!

— Não confio em você!

— Eu juro!

— Está bem, mas, depois de tanto tempo, eu não me lembro mais.

— Você disse que é complicado conversar com…

— Você entendeu! Eu não me lembro do exemplo!

— Dê outro exemplo, então.

— Se eu não me lembro do primeiro, como…

— Você está me enrolando!

— Não! Preciso pensar. Eu não tenho raciocínio rápido.

— Você é que se humilha.

— Estou sendo sincero.

— Faça um esforçinho, então!

— Está vendo! Você sempre me humilha!

— Eu?!

— Sim!

— Melodrama de novo?!

— Estou perdendo a paciência!

— Qual paciência?!

— Você é muito engraçadinho!

— Você disse que eu sou quieto e enfadonho.

— Você não é engraçado. É engraçadinho!

— Agora, você está sendo sagaz!

— Deixa para lá!

— Mas eu insisto!

— Está bem. Eu só quis dizer que é complicado como desenrolar um fio embaraçado.

— É isto?! Contudo, este exemplo não serve.

— Não serve por quê?

— Por que não!

— Agora é você que não sabe!

— Sei sim! Você deveria ter dito complexo e não complicado.

— E não são sinônimos?!

— Complexo é o conjunto de argumentos sem nexo entre si, cuja solução é complicada.

— Você está me enrolando!

— Eu?!

— Você sim! Você sabe que tal conversa exige um esforço mental além do normal!

— Por que você não disse, então, que tal conversa exige muito raciocínio?!

— Exigir muito raciocínio não é complicado?!

— Nem sempre. Depende de quanto custoso é a solução ou o entendimento. Dê-me outro exemplo!

— Acho que está mais que provada a complicação!

— Diga que não sabe!

— Ai meu Deus! Estou cansado desta conversa. Vamos mudar de assunto?!

— Você escolhe: complicado ou complexo?!

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.