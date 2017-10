Criminosos usam boneco em trote contra Samu

Na manhã de sábado, 21, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) mobilizou a equipe e viaturas após receber um telefone informando que alguém estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória. A vítima estaria caída em frente à antiga maternidade, nas proximidades da escola “Sinharinha Camarinha”. Era, entretanto, um simples boneco, já que o telefonema não passou de trote.

O trote foi feito diretamente no telefone 192, cuja atendente colheu todos os detalhes da ocorrência e, em seguida, liberou as equipes para o atendimento no local em regime de urgência.

Em minutos, os paramédicos estavam no antigo prédio da maternidade. No entanto, foram surpreendidos pelo boneco deixado pelos criminosos. A “vítima” estava coberta com panos e tijolos. Na ponta, havia uma botina para dar veracidade à mentira. O chamado foi cancelado.

Previsto no Código Penal, o trote é crime, cuja pena varia entre de um a seis meses de detenção. Este tipo de atitude, que atrapalha o atendimento dos serviços de emergência, ainda é corriqueira. No entanto, na maior parte dos casos, a própria atendente consegue identificar o trote.

“No momento em que ocorre um trote, um ramal fica ocupado, impossibilitando ajudar realmente quem precisa”, alertou a enfermeira-chefe do Samu, Karla Albieri.

Os prejuízos, entretanto, são bem maiores. Segundo Karla, as chamadas indevidas geram um “efeito dominó” em todo o sistema de emergência. “Quando não conseguimos identificar que a pessoa está passando um trote e a ocorrência é despachada para as nossas equipes, empenhamos uma viatura e colocamos em risco uma guarnição de serviço, além de gerar custo financeiro. O pior é que ficamos impossibilitados de atender outra ocorrência naquele momento”, disse.