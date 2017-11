Empresário retorna ao Brasil depois de ‘sufoco’ no exterior

Takeshi Suzuki disse que vai

estudar ação judicial contra banco

O empresário santa-cruzense Takeshi Suzuki, que comanda uma empresa no ramo de medição eletrônica de cereais, desembarcou no Brasil no último domingo disposto a procurar um advogado para estudar uma ação judicial contra o Bradesco. Takeshi viajou a negócios para a Turquia, onde discutiu com empresários daquele país a possibilidade de fechar parcerias para venda de seus produtos. Entretanto, embora procurasse a agência bancária do Bradesco para se instruir sobre saques no exterior, o empresário teve problemas com o cartão do banco e não conseguiu retirar dinheiro em Istambul.

O pior é que, a cada tentativa, além da máquina não disponibilizar o dinheiro, havia débitos instantâneos na conta de Takeshi. Desesperado, ele usou as redes sociais para pedir “socorro” aos amigos e familiares. Horas depois, o empresário foi obrigado a pedir um empréstimo a um cliente da Turquia para pagar pelo menos as despesas realizadas no hotel.

Mais tarde, ele precisou deixar Istambul para conseguir realizar um saque mínimo. Pagou o empréstimo e economizou ao máximo para poder voltar ao Brasil.

Já em Santa Cruz, Takeshi Suzuki disse que a reportagem publicada no último domingo pelo DEBATE, dois dias depois dele entrar em contato com o jornal pelas redes sociais, provocou muitas repercussão. Algumas pessoas indicaram conhecidos na Turquia para tentar resolver a situação. “Outros até se ofereceram para acionar a chancelaria brasileira. Nestas horas, tenho orgulho de ser brasileiro, pois o povo é solidário”, afirmou.

Suzuki voltou a dizer que, antes da viagem, buscou informações no Bradesco sobre como realizar saques no exterior. Com as instruções, viajou sem se preocupar. No entanto, o drama na Turquia prejudicou, segundo ele, até mesmo sua performance com os clientes em potencial. Ele contou que teve muito estresse e não conseguiu dormir até resolver a situação.

“Na próxima semana vou procurar a orientação de um advogado especialista em Direito do Consumidor para decidir o que fazer”, explicou Takeshi na última sexta-feira. Segundo ele, haverá estudos sobre a viabilidade de uma provável ação judicial indenizatória contra o banco.

O empresário, por sinal, tem provas em abundância do ocorrido, como ligações telefônicas à central de atendimento do banco no Brasil, mensagens no whattsapp e Facebook, fotos, vídeos e até papéis. “Ainda não sei como são as leis que regulamentam a prestação de serviço bancário. Só sei que passei um sufoco danado”, afirmou Takeshi Suzuki.